«Ак Барс» может расторгнуть контракт с Зариповым из-за допинга

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Такое решение может быть принято в связи с допинговым скандалом вокруг Зарипова. 21 июня Международная федерация хоккея сообщила о положительных допинг-пробах хоккеиста за сезон 2016/17 и дисквалифицировала россиянина на два года.

Источник агентства сообщил, что в контракте Зарипова с «Ак Барсом» предусмотрена возможность расторжение договора за нарушение антидопинговых правил. При этом компенсация хоккеисту выплачиваться не будет.