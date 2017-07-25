«Ак Барс» может расторгнуть контракт с Зариповым из-за допинга
Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» собирается расторгнуть контракт с форвардом Данисом Зариповым. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей».
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Такое решение может быть принято в связи с допинговым скандалом вокруг Зарипова. 21 июня Международная федерация хоккея сообщила о положительных
Источник агентства сообщил, что в контракте Зарипова с «Ак Барсом» предусмотрена возможность расторжение договора за нарушение антидопинговых правил. При этом компенсация хоккеисту выплачиваться не будет.
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