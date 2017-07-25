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25 июля 2017, 12:05 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Величкин: «Ак Барс» и «Магнитка» совместно подадут апелляцию на отстранение Зарипова

МОСКВА, 25 июл — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Магнитогорский «Металлург», казанский «Ак Барс» и Данис Зарипов будут совместно подавать апелляцию на отстранение хоккеиста из-за положительной допинг-пробы, заявил агентству «Р-Спорт» вице-президент магнитогорского клуба Геннадий Величкин.

Магнитогорский Металлург казанский Ак Барс и Данис Зарипов будут совместно подавать апелляцию на отстранение хоккеиста из-за положительной допинг-пробы заявил агентству Р-Спорт вице-президент магнитогорского клуба Геннадий Величкин. Увеличить
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Во вторник в пресс-службе КХЛ сообщили «Р-Спорт», что четырехкратный обладатель Кубка Гагарина нападающий казанского «Ак Барса» Зарипов, который в прошлом сезоне выступал за «Металлург», отстранен до 22 мая 2019 года из-за положительной допинг-пробы, взятой в чемпионате КХЛ сезона-2016/17.

«Ни мы, ни Казань, ни Данис не сдаемся. Будет продолжаться это разбирательство, будет подана апелляция, мы будем это решать в суде совместно мы, Казань и Данис», — сказал Величкин по телефону.

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Новости КХЛ

Величкин: «Ак Барс» был в курсе допинговой ситуации Зарипова перед подписанием контракта

Величкин: «Ак Барс» был в курсе допинговой ситуации Зарипова перед подписанием контракта

МОСКВА, 25 июля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Казанский «Ак Барс» был проинформирован о допинговой ситуации нападающего Даниса Зарипова перед подписанием с ним контракта. Об этом ТАСС сообщил вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин.
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