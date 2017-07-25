Величкин: «Ак Барс» и «Магнитка» совместно подадут апелляцию на отстранение Зарипова
МОСКВА, 25 июл —
Р-Спорт, Василий Конов-мл. Магнитогорский «Металлург», казанский «Ак Барс» и Данис Зарипов будут совместно подавать апелляцию на отстранение хоккеиста из-за положительной допинг-пробы, заявил агентству «Р-Спорт» вице-президент магнитогорского клуба Геннадий Величкин.
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«Ни мы, ни Казань, ни Данис не сдаемся. Будет продолжаться это разбирательство, будет подана апелляция, мы будем это решать в суде совместно мы, Казань и Данис», — сказал Величкин по телефону.
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