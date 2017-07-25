Величкин: «Ак Барс» и «Магнитка» совместно подадут апелляцию на отстранение Зарипова

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Во вторник в пресс-службе КХЛ сообщили «Р-Спорт», что четырехкратный обладатель Кубка Гагарина нападающий казанского «Ак Барса» Зарипов, который в прошлом сезоне выступал за «Металлург», отстранен до 22 мая 2019 года из-за положительной допинг-пробы, взятой в чемпионате КХЛ сезона-2016/17.

«Ни мы, ни Казань, ни Данис не сдаемся. Будет продолжаться это разбирательство, будет подана апелляция, мы будем это решать в суде совместно мы, Казань и Данис», — сказал Величкин по телефону.