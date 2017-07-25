Досрочное завершение карьеры? Хоккеист Зарипов в 36 лет попался на допинге
ЛЕЙПЦИГ, 25 июл —
Р-Спорт, Александр Рогулев. Трехкратный чемпион мира, единственный в своем роде четырехкратный обладатель Кубка Гагарина, один из главных действующих хоккеистов России Данис Зарипов во вторник был дисквалифицирован на два года за употребление допинга. Как сообщили в КХЛ, в допинг-пробе 36-летнего спортсмена после одного из матчей чемпионата КХЛ были обнаружены следы стимуляторов, диуретиков и маскирующих агентов.
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Видимо, что-то случилось...
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IIHF дисквалифицировала Зарипова на 2 года.
Первые слухи о том, что с Зариповым
Но в понедельник по кулуарам разнеслась новая информация, куда значительнее. По информации хоккейных агентов, у Зарипова нашли допинг — следы стимуляторов, диуретиков и маскирующих агентов. И стало сразу понятно, почему связанные с хоккеистом люди хотели все списать на проблемы со здоровьем, предупредив скандальные новости.
Во вторник эту информацию подтвердила и КХЛ, сообщив о двухлетней дисквалификации Зарипова. «Допинг-контроль в чемпионате КХЛ сезона-2016/2017 проводился совместно с Международной федерацией хоккея (IIHF) и WADA. В
«Дисциплинарный комитет IIHF рассмотрел дело Зарипова 21 июля 2017 года и после изучения всех материалов принял решение об отстранении от участия его в соревнованиях до 22 мая 2019 года», — уточнили в
«Любой нарушитель должен быть наказан».
Зарипов к 36 годам провел практически образцовую карьеру российского хоккеиста, в которой не хватало двух пунктов — участия в матчах НХЛ и золота Олимпийских игр. Форвард начал профессиональную карьеру в челябинском «Мечеле», школу которого закончил, в 1996 году. На один год Зарипов переехал в Северную Америку, сыграв за «Свифт-Каррент» в одной из юниорских лиг Канады. Несмотря на неплохую статистику, хоккеист решил вернуться в Россию.
Начиная с 2001 года Зарипов начал выступать за казанский «Ак Барс». Переехал в Казань 20-летний форвард не без скандала: «Мечел» не хотел просто так отпускать талантливого воспитанника, и компромисс руководители двух клубов искали довольно долго. В конце концов «Ак Барс» спор завершил в свою пользу, и следующие 12 сезонов Зарипов провел в столице Татарстана. За это время он выиграл чемпионат Суперлиги (2006 год), Кубок европейских чемпионов, Континентальный кубок IIHF, а также два Кубка Гагарина (2009 и 2010).
Лучшим годом Зарипова в «Ак Барсе» стал первый после создания КХЛ чемпионат сезона-2008/09. В 56 матчах форвард набрал 65 (34 шайбы + 31 передача) очков, а в
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В «Магнитке» вроде бы уже немолодой Зарипов запустил новый виток в карьере, объединившись в одном сочетании с другим российским мастером Сергеем Мозякиным, а также чешским центрфорвардом Яном Коваржем. Вместе тройка уральцев быстро стала самой грозной силой в КХЛ и принесла «Металлургу» два Кубка Гагарина — в 2014 и 2016 годах. Сам Зарипов стал первым в своем роде четырехкратным обладателем Кубка Гагарина — до сих пор этот рекорд остается непобитым. Летом 2017 года контракт Зарипова с «Магниткой» закончился, и хоккеист решил вернуться в Казань.
Помимо всех клубных дел Зарипов много и долго играл за сборную России, завоевав с национальной командой три золотые медали чемпионатов мира — в Квебеке-2008, Берне-2009 и Минске-2014. В случае с последним чемпионским турниром в 2014 года нападающий, набрав 13 (3+10) очков, стал лучшим ассистентом турнира. В общем, за более чем 20-летнюю карьеру Зарипов, хоть и не поиграв в НХЛ, сумел прочно вписать свое имя в историю российского хоккея. Остается вопрос, сможет ли он вписать
«Все кто нарушает, должны быть наказаны, невзирая на имена и звания! Если виновен — то будет дисквалификация. Но в каждом конкретном случае нужно разбираться, человека обвинить очень легко!», — заявил министр спорта РФ Павел Колобков, комментируя новости о Зарипове.
В свою очередь бывший глава КХЛ Александр Медведев выразил надежду, что ситуация с
Зарипов — великий хоккеист", — сказал Медведев корреспонденту агентства «Р-Спорт».
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