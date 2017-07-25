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25 июля 2017, 11:43 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Казанский «Ак Барс» расторг контракт с хоккеистом Евгением Григоренко

МОСКВА, 25 июл — Р-Спорт. Казанский «Ак Барс» объявил на своем официальном сайте о расторжении контракта с хоккеистом команды Евгением Григоренко.

Клуб и 24-летний нападающий разорвали действующее соглашение по обоюдному согласию сторон.

В минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Григоренко провел всего один матч за «Ак Барс» в регулярном чемпионате, а также 9 игр за нижнекамский «Нефтехимик», за который выступал с 2014 года. С 2012 по 2014 годы Григоренко играл за магнитогорский «Металлург».

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МОСКВА, 25 июл — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Магнитогорский «Металлург», казанский «Ак Барс» и Данис Зарипов будут совместно подавать апелляцию на отстранение хоккеиста из-за положительной допинг-пробы, заявил агентству «Р-Спорт» вице-президент магнитогорского клуба Геннадий Величкин.
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