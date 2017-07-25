Казанский «Ак Барс» расторг контракт с хоккеистом Евгением Григоренко

Клуб и 24-летний нападающий разорвали действующее соглашение по обоюдному согласию сторон.

В минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Григоренко провел всего один матч за «Ак Барс» в регулярном чемпионате, а также 9 игр за нижнекамский «Нефтехимик», за который выступал с 2014 года. С 2012 по 2014 годы Григоренко играл за магнитогорский «Металлург».