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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30485283/
25 июля 2017, 11:38 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

ФХР окажет поддержку дисквалифицированному за допинг Зарипову

МОСКВА, 25 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Федерация хоккея России (ФХР) окажет поддержку нападающему казанского «Ак Барса» Данису Зарипову, который был дисквалифицирован на два года за применение допинга. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе федерации.

Во вторник <nobr>пресс-служба</nobr> КХЛ сообщила что <nobr>допинг-проба</nobr> трехкратного чемпиона мира Даниса Зарипова дала положительный результат на вещество относящееся к классу диуретиков и маскирующих агентов. Увеличить
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Во вторник пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сообщила, что допинг-проба трехкратного чемпиона мира Зарипова дала положительный результат, в его пробе было обнаружено вещество, относящееся к классу диуретиков и маскирующих агентов (класс S6.b), она была взята во время проведения чемпионата КХЛ сезона-2016/17. 36-летний хоккеист дисквалифицирован до 22 мая 2019 года.

«Федерация хоккея России активно работает с клубами КХЛ по вопросу антидопинга, — сказали в пресс-службе. — Врачи ФХР и сборной постоянно контактируют с коллегами из клубных команд, идет обмен всеми медицинскими данными, которые отображаются в специальном портале, но, к сожалению, проконтролировать все, что делают игроки, невозможно. Зарипов — превосходный мастер, очень именитый игрок, который провел блестящую карьеру. Федерация хоккея России не забудет его заслуги и окажет ему поддержку».

В текущее межсезонье Зарипов перешел из магнитогорского «Металлруга» в «Ак Барс». В составе «Металлурга» Зарипов становился двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016) и выходил в финал плей-офф (2017). Зарипов с 15 заброшенными шайбами стал лучшим бомбардиром Кубка Гагарина — 2017.

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