ФХР окажет поддержку дисквалифицированному за допинг Зарипову
МОСКВА, 25 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Федерация хоккея России (ФХР) окажет поддержку нападающему казанского «Ак Барса» Данису Зарипову, который был дисквалифицирован на два года за применение допинга. Об этом ТАСС сообщили в
пресс-службе федерации.
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Во вторник
«Федерация хоккея России активно работает с клубами КХЛ по вопросу антидопинга, — сказали в
В текущее межсезонье Зарипов перешел из магнитогорского «Металлруга» в «Ак Барс». В составе «Металлурга» Зарипов становился двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016) и выходил в финал
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