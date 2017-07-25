ФХР окажет поддержку дисквалифицированному за допинг Зарипову

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Во вторник пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сообщила, что допинг-проба трехкратного чемпиона мира Зарипова дала положительный результат, в его пробе было обнаружено вещество, относящееся к классу диуретиков и маскирующих агентов (класс S6.b), она была взята во время проведения чемпионата КХЛ сезона-2016/17. 36-летний хоккеист дисквалифицирован до 22 мая 2019 года.

«Федерация хоккея России активно работает с клубами КХЛ по вопросу антидопинга, — сказали в пресс-службе. — Врачи ФХР и сборной постоянно контактируют с коллегами из клубных команд, идет обмен всеми медицинскими данными, которые отображаются в специальном портале, но, к сожалению, проконтролировать все, что делают игроки, невозможно. Зарипов — превосходный мастер, очень именитый игрок, который провел блестящую карьеру. Федерация хоккея России не забудет его заслуги и окажет ему поддержку».