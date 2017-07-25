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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30484854/
25 июля 2017, 10:40 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Генменеджер «Адмирала»: Допинг у Конева нашли, когда он уже не играл за клуб

МОСКВА, 25 июля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Допинг- проба защитника Андрея Конева, которая дала положительный результат, была взята, когда игрок уже не выступал за владивостокский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Адмирал». Об этом ТАСС сообщил генеральный менеджер клуба Ильдар Мухометов.

В <nobr>допинг-пробе</nobr> 28-летнего Андрея Конева был обнаружен препарат относящийся к классу S6.b — стимуляторы. Увеличить
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Во вторник пресс-служба КХЛ сообщила, что после допинг-контроля, проводимого лигой совместно с Международной федерацией хоккея (IIHF) и Всемирным антидопинговым агентством (WADA), в пробе 28-летнего Конева был обнаружен препарат, относящийся к классу S6.b — стимуляторы. В связи с этим хоккеист отстранен от участия в соревнованиях до 19 ноября этого года.

«Эта ситуация возникла в мае, когда Конев не был нашим игроком. Так что я не в курсе этого», — сказал Мухометов.

Конев выступал за «Адмирал» с ноября 2015 года. В сезоне-2016/17 хоккеист провел 24 игры в регулярном чемпионате КХЛ, а также шесть матчей плей-офф турнира.

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Хоккеисты Дерек Смит и Андрей Конев отстранены IIHF из-за допинга в КХЛ

МОСКВА, 25 июл — Р-Спорт. Защитники Андрей Конев и Дерек Смит, выступавшие в прошлом сезоне за владивостокский «Адмирал» и загребский «Медвешчак» в КХЛ, отстранены от выступлений из-за положительных допинг-проб, взятых в прошлом сезоне, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе КХЛ.
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