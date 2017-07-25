Генменеджер «Адмирала»: Допинг у Конева нашли, когда он уже не играл за клуб

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Во вторник пресс-служба КХЛ сообщила, что после допинг-контроля, проводимого лигой совместно с Международной федерацией хоккея (IIHF) и Всемирным антидопинговым агентством (WADA), в пробе 28-летнего Конева был обнаружен препарат, относящийся к классу S6.b — стимуляторы. В связи с этим хоккеист отстранен от участия в соревнованиях до 19 ноября этого года.

«Эта ситуация возникла в мае, когда Конев не был нашим игроком. Так что я не в курсе этого», — сказал Мухометов.