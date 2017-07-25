Генменеджер «Адмирала»: Допинг у Конева нашли, когда он уже не играл за клуб
МОСКВА, 25 июля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Допинг- проба защитника Андрея Конева, которая дала положительный результат, была взята, когда игрок уже не выступал за владивостокский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Адмирал». Об этом ТАСС сообщил генеральный менеджер клуба Ильдар Мухометов.
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«Эта ситуация возникла в мае, когда Конев не был нашим игроком. Так что я не в курсе этого», — сказал Мухометов.
Конев выступал за «Адмирал» с ноября 2015 года. В сезоне-2016/17 хоккеист провел 24 игры в регулярном чемпионате КХЛ, а также шесть матчей
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