Хоккеист «Ак Барса» Зарипов отстранен IIHF до 22 мая 2019 года из-за допинга в КХЛ

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Как отметили в пресс-службе, допинг-контроль в чемпионате КХЛ сезона-2016/2017 проводился совместно с Международной федерацией хоккея (IIHF) и WADA. В допинг-пробе Зарипова обнаружены препараты, относящиеся к классам S6.b — Стимуляторы и S5 — Диуретики и маскирующие агенты.

Допинг-контроль в чемпионате КХЛ сезона-2016/2017 проводился совместно с Международной федерацией хоккея (IIHF) и WADA, с привлечением антидопингового подразделения конвента SportAccord — DFSU (Doping Free Sport Unit), нескольких международных агентств по сбору допинг-проб и антидопинговых лабораторий, аккредитованных WADA.

Зарипов четыре раза завоевал Кубок Гагарина: дважды — в составе «Ак Барса» (в 2009 и 2010 годах), дважды — в составе магнитогорского «Металлурга» (в 2014 и 2016 годах). 36-летний Зарипов также является трехкратным чемпионом мира.

В 56 матчах регулярного чемпионата КХЛ-2016/17 за «Магнитку» Зарипов набрал 45 очков (16 шайб + 29 передач), а в 18 играх плей-офф записал себе в актив 22 очка (15+7). Всего в КХЛ (включая плей-офф) на его счету 565 очков (254+311) в 603 матчах.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Павел Колобков о допинге Зарипова: «Все, кто нарушает, должны быть наказаны, не взирая на имена и звания»<a href="https://t.co/IiVpWDwLQQ">https://t.co/IiVpWDwLQQ</a></p>— Ак Барс. Новости (@hcakbars_news) <a href="https://twitter.com/hcakbars_news/status/889753630034849793">25 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>