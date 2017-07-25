Хоккеист «Ак Барса» Зарипов отстранен IIHF до 22 мая 2019 года из-за допинга в КХЛ
МОСКВА, 25 июл —
Р-Спорт. Нападающий казанского «Ак Барса» Данис Зарипов, выступавший в прошлом сезоне КХЛ за магнитогорский «Металлург», сдал положительный допинг-тест во время чемпионата КХЛ-2016/17, игрок отстранен от участия в соревнованиях до 22 мая 2019 года, заявили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе КХЛ.
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Зарипов четыре раза завоевал Кубок Гагарина: дважды — в составе «Ак Барса» (в 2009 и 2010 годах), дважды — в составе магнитогорского «Металлурга» (в 2014 и 2016 годах). 36-летний Зарипов также является трехкратным чемпионом мира.
В 56 матчах регулярного чемпионата КХЛ-2016/17 за «Магнитку» Зарипов набрал 45 очков (16 шайб + 29 передач), а в 18 играх
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