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25 июля 2017, 10:28 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Хоккеист «Ак Барса» Зарипов отстранен IIHF до 22 мая 2019 года из-за допинга в КХЛ

МОСКВА, 25 июл — Р-Спорт. Нападающий казанского «Ак Барса» Данис Зарипов, выступавший в прошлом сезоне КХЛ за магнитогорский «Металлург», сдал положительный допинг-тест во время чемпионата КХЛ-2016/17, игрок отстранен от участия в соревнованиях до 22 мая 2019 года, заявили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе КХЛ.

Нападающий казанского Ак Барса Данис Зарипов выступавший в прошлом сезоне КХЛ за магнитогорский Металлург сдал положительный допинг-тест во время чемпионата КХЛ-2016/17 игрок отстранен от участия в соревнованиях до 22 мая 2019 года заявили агентству Р-Спорт в пресс-службе КХЛ. Увеличить
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Как отметили в пресс-службе, допинг-контроль в чемпионате КХЛ сезона-2016/2017 проводился совместно с Международной федерацией хоккея (IIHF) и WADA. В допинг-пробе Зарипова обнаружены препараты, относящиеся к классам S6.b — Стимуляторы и S5 — Диуретики и маскирующие агенты.

Допинг-контроль в чемпионате КХЛ сезона-2016/2017 проводился совместно с Международной федерацией хоккея (IIHF) и WADA, с привлечением антидопингового подразделения конвента SportAccord — DFSU (Doping Free Sport Unit), нескольких международных агентств по сбору допинг-проб и антидопинговых лабораторий, аккредитованных WADA.

Зарипов четыре раза завоевал Кубок Гагарина: дважды — в составе «Ак Барса» (в 2009 и 2010 годах), дважды — в составе магнитогорского «Металлурга» (в 2014 и 2016 годах). 36-летний Зарипов также является трехкратным чемпионом мира.

В 56 матчах регулярного чемпионата КХЛ-2016/17 за «Магнитку» Зарипов набрал 45 очков (16 шайб + 29 передач), а в 18 играх плей-офф записал себе в актив 22 очка (15+7). Всего в КХЛ (включая плей-офф) на его счету 565 очков (254+311) в 603 матчах.

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