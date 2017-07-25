Хоккеисты Дерек Смит и Андрей Конев отстранены IIHF из-за допинга в КХЛ

Допинг-контроль в чемпионате КХЛ сезона-2016/2017 проводился совместно с Международной федерацией хоккея (IIHF) и Всемирного антидопингового агентства (WADA), с привлечением антидопингового подразделения конвента SportAccord — DFSU (Doping Free Sport Unit), нескольких международных агентств по сбору допинг-проб и антидопинговых лабораторий, аккредитованных WADA.

В допинг-пробе обоих спортсменов обнаружены препараты, относящиеся к классу S6.а — Стимуляторы. Канадец отстранен до 2 сентября 2018 года, а Конев — до 19 ноября 2017 года.