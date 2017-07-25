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25 июля 2017, 10:37 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Хоккеисты Дерек Смит и Андрей Конев отстранены IIHF из-за допинга в КХЛ

МОСКВА, 25 июл — Р-Спорт. Защитники Андрей Конев и Дерек Смит, выступавшие в прошлом сезоне за владивостокский «Адмирал» и загребский «Медвешчак» в КХЛ, отстранены от выступлений из-за положительных допинг-проб, взятых в прошлом сезоне, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе КХЛ.

Допинг-контроль в чемпионате КХЛ сезона-2016/2017 проводился совместно с Международной федерацией хоккея (IIHF) и Всемирного антидопингового агентства (WADA), с привлечением антидопингового подразделения конвента SportAccord — DFSU (Doping Free Sport Unit), нескольких международных агентств по сбору допинг-проб и антидопинговых лабораторий, аккредитованных WADA.

В допинг-пробе обоих спортсменов обнаружены препараты, относящиеся к классу S6.а — Стимуляторы. Канадец отстранен до 2 сентября 2018 года, а Конев — до 19 ноября 2017 года.

Конев, которому в январе исполнилось 28 лет, в прошлом сезоне в регулярном чемпионате КХЛ сделал две результативные передачи в 24 матчах, а в 6 матчах плей-офф баллов за результативность не получил. 32-летний Смит в 44 играх регулярного чемпионата набрал 9 очков (2 шайбы + 7 передач).

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