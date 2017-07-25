Хоккеисты Дерек Смит и Андрей Конев отстранены IIHF из-за допинга в КХЛ
МОСКВА, 25 июл —
Р-Спорт. Защитники Андрей Конев и Дерек Смит, выступавшие в прошлом сезоне за владивостокский «Адмирал» и загребский «Медвешчак» в КХЛ, отстранены от выступлений из-за положительных допинг-проб, взятых в прошлом сезоне, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе КХЛ.
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Конев, которому в январе исполнилось 28 лет, в прошлом сезоне в регулярном чемпионате КХЛ сделал две результативные передачи в 24 матчах, а в 6 матчах
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