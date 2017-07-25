Колобков о Зарипове: Все нарушители антидопинговых правил должны быть наказаны

Во вторник КХЛ объявила, что четырехкратный обладатель Кубка Гагарина нападающий казанского «Ак Барса» Данис Зарипов, который в прошлом сезоне выступал за магнитогорский «Металлург», отстранен до мая 2019 года из-за положительной допинг-пробы, взятой в чемпионате КХЛ-2016/17.

«Все кто нарушает, должны быть наказаны, невзирая на имена и звания! Если виновен — то будет дисквалификация. Но в каждом конкретном случае нужно разбираться, человека обвинить очень легко!» — сказал Колобков.