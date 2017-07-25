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25 июля 2017, 10:36 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Колобков о Зарипове: Все нарушители антидопинговых правил должны быть наказаны

ЛЕЙПЦИГ (Германия), 25 июл — Р-Спорт, Александр Рогулев. Все спортсмены, нарушающие антидопинговые правила, должны понести наказания, независимо от их регалий, заявил агентству «Р-Спорт» министр спорта РФ Павел Колобков, комментируя отстранение знаменитого хоккеиста Даниса Зарипова.

Во вторник КХЛ объявила, что четырехкратный обладатель Кубка Гагарина нападающий казанского «Ак Барса» Данис Зарипов, который в прошлом сезоне выступал за магнитогорский «Металлург», отстранен до мая 2019 года из-за положительной допинг-пробы, взятой в чемпионате КХЛ-2016/17.

«Все кто нарушает, должны быть наказаны, невзирая на имена и звания! Если виновен — то будет дисквалификация. Но в каждом конкретном случае нужно разбираться, человека обвинить очень легко!» — сказал Колобков.

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