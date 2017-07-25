Колобков о Зарипове: Все нарушители антидопинговых правил должны быть наказаны
ЛЕЙПЦИГ (Германия), 25 июл —
Р-Спорт, Александр Рогулев. Все спортсмены, нарушающие антидопинговые правила, должны понести наказания, независимо от их регалий, заявил агентству «Р-Спорт» министр спорта РФ Павел Колобков, комментируя отстранение знаменитого хоккеиста Даниса Зарипова.
Во вторник КХЛ объявила, что четырехкратный обладатель Кубка Гагарина нападающий казанского «Ак Барса» Данис Зарипов, который в прошлом сезоне выступал за магнитогорский «Металлург», отстранен до мая 2019 года
«Все кто нарушает, должны быть наказаны, невзирая на имена и звания! Если виновен — то будет дисквалификация. Но в каждом конкретном случае нужно разбираться, человека обвинить очень легко!» — сказал Колобков.
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