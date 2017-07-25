КХЛ отстранила Зарипова от участия в чемпионате на два года

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Международная федерация хоккея уведомила КХЛ, а также самого Зарипова, что в его допинг-пробе были обнаружены препараты, относящиеся к классам S6.b — стимуляторы и S5 — диуретики и маскирующие агенты.

Дисциплинарный комитет IIHF рассмотрел «дело Зарипова» 21 июля 2017 года и после изучения всех материалов принял решение об отстранении его от участия в соревнованиях до 22 мая 2019.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Павел Колобков о допинге Зарипова: «Все, кто нарушает, должны быть наказаны, не взирая на имена и звания»<a href="https://t.co/IiVpWDwLQQ">https://t.co/IiVpWDwLQQ</a></p>— Ак Барс. Новости (@hcakbars_news) <a href="https://twitter.com/hcakbars_news/status/889753630034849793">25 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>