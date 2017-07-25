КХЛ отстранила Зарипова от участия в чемпионате на два года
Континентальная хоккейная лига отстранила нападающего Даниса Зарипова от участия в чемпионате на два года. Об этом «Чемпионату» сообщили в
пресс-службе лиги.
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Международная федерация хоккея уведомила КХЛ, а также самого Зарипова, что в его
Дисциплинарный комитет IIHF рассмотрел «дело Зарипова» 21 июля 2017 года и после изучения всех материалов принял решение об отстранении его от участия в соревнованиях до 22 мая 2019.
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