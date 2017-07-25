В поисках форварда. Жердев и ещё 6 нападающих для «Динамо»
Московское «Динамо» почти справилось с проблемами комплектования команды. Осталось решить вопрос с нападающими.
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Кто у «Динамо» есть сейчас?
Потрясения в московском «Динамо» остались позади. Команда набрала вполне боеспособный состав и вовсю готовится к новому сезону. Однако у
Лучшим форвардом динамовцев в прошлом сезоне стал Максим Карпов. Челябинец забросил 18 шайб и сделал 10 передач в 65 матчах, но теперь он защищает цвета СКА. Из тех, на ком строилась атака, в команде остался лишь Мартиньш Карсумс. Остальные же игроки ввиду известных причин разошлись по другим клубам, а контракт Алексея Цветкова и вовсе был выкуплен. Теперь хоккеист, многое отдавший команде, будет играть в «Сочи».
Состав «Динамо» пополнили Дастин Бойд, Михаил Анисин, Игорь Игнатушкин и Михаил Варнаков, но ни одному из них прошлый сезон нельзя занести в актив. Единственное в случае с Дастином нужно оговориться, что он перенёс тяжёлую травму,
Кого «Динамо» может приобрести?
На данный момент ключевая проблема в «Динамо» — атака. В особенности это касается позиции центрального нападающего. Игумнов, Игнатушкин — на данный момент именно эти игроки являются ведущими центрами в команде. Для коллектива, который претендует не только на выход в
н. Александр Сёмин, 33 года.
Да, у Сёмина был провальный
н. Николай Жердев, 32 года.
В возможном трансфере Жердева есть как свои «за», так и «против». В категорию «за» можно отнести тот фактор, что Николаю удался неплохой прошлый сезон в нижегородском «Торпедо», а его уход объясняется тем, что в клубе с берегов Волги решили кардинально поменять состав. Против Жердева говорит его прошлый приход в «Динамо» в сезоне-2014/15 и не слишком убедительная игра. Впрочем, Николай, если сумеет сохранить те кондиции, которые позволяли ему хорошо выглядеть в «Торпедо», станет усилением для атакующей линии динамовцев.
н. Джонатан Чичу, 37 лет.
Канадский ветеран провёл ударный сезон в «Словане». 40 очков в 60 матчах «регулярки» — далеко не каждый игрок в подобном возрасте показывает такую игру в КХЛ. Серьёзной проблемой может стать состояние здоровья канадца — именно по этой причине он пока не дал ответа руководству «Слована» относительно продления контракта. Понятно, что приобретение Чичу — это не усиление на долгосрочную перспективу, но для решения турнирной задачи здесь и сейчас Джонатан вполне может подойти. Тем более что две свободные позиции для легионеров у «Динамо» есть.
н. Сергей Соин, 35 лет.
Соин — центральный нападающий оборонительного плана, который никогда не набирал много очков, зато выполнял огромный объём черновой работы. Но на данный момент из игроков этого амплуа, находящихся на рынке свободных агентов, Сергей является едва ли не лучшим вариантом для «Динамо».
н. Максим Пестушко, 32 года.
Также недавно остался без работы ещё один бывший динамовец — Максим Пестушко. Нельзя сказать, что у него не получилось в «Авангарде», однако руководство омского клуба решило от него отказаться, поэтому у московского коллектива появился ещё один вариант для усиления. Максим в своё время приносил столичной команде немало пользы, однако гендиректор Андрей Сафронов, тогда занимавший пост гендиректора
н. Игорь Григоренко, 34 года.
Игорь Григоренко — также весьма неплохой вариант для динамовцев. Это забивной центрфорвард, способный заиграть в ведущем звене. Именно такой нынче жизненно необходим
н. Евгений Артюхин, 34 года.
Болельщики «Динамо» могут не согласиться с этим вариантом, вспоминая о жарких кубковых баталиях со СКА и о том, как Артюхин пытался крушить (и временами крушил) игроков столичного клуба. Но на данный момент это сильнейший форвард силового плана на рынке свободных агентов, а игроков подобного склада у