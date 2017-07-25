В поисках форварда. Жердев и ещё 6 нападающих для «Динамо»

Кто у «Динамо» есть сейчас?

Потрясения в московском «Динамо» остались позади. Команда набрала вполне боеспособный состав и вовсю готовится к новому сезону. Однако у бело-голубых осталась ещё одна проблемная позиция — нападение. По именам оно пока не слишком впечатляет. У руководства клуба остался ровно месяц перед стартом регулярного чемпионата, чтобы решить эту проблему.

Лучшим форвардом динамовцев в прошлом сезоне стал Максим Карпов. Челябинец забросил 18 шайб и сделал 10 передач в 65 матчах, но теперь он защищает цвета СКА. Из тех, на ком строилась атака, в команде остался лишь Мартиньш Карсумс. Остальные же игроки ввиду известных причин разошлись по другим клубам, а контракт Алексея Цветкова и вовсе был выкуплен. Теперь хоккеист, многое отдавший команде, будет играть в «Сочи».

Состав «Динамо» пополнили Дастин Бойд, Михаил Анисин, Игорь Игнатушкин и Михаил Варнаков, но ни одному из них прошлый сезон нельзя занести в актив. Единственное в случае с Дастином нужно оговориться, что он перенёс тяжёлую травму, из-за которой пропустил половину чемпионата. Потенциал же Бойда прекрасно известен. Если у нападающего получится найти хорошие игровые связи в «Динамо», он принесёт немало пользы своей новой команде. Можно ещё поверить в то, что Михаил Анисин вновь обретёт свой бомбардирский талант, но пять лет игры на не самом высоком уровне — слишком долгий срок. Впрочем, будем рады ошибиться. По мнению партнёров, Анисин повзрослел и настроен исключительно на работу.

Кого «Динамо» может приобрести?

На данный момент ключевая проблема в «Динамо» — атака. В особенности это касается позиции центрального нападающего. Игумнов, Игнатушкин — на данный момент именно эти игроки являются ведущими центрами в команде. Для коллектива, который претендует не только на выход в плей-офф, явный недобор. Попробуем разобраться, кто из форвардов теоретически может перейти в «Динамо».

н. Александр Сёмин, 33 года.

Да, у Сёмина был провальный плей-офф, из-за которого в «Магнитке» не захотели заключать с ним новый контракт. Но по своему опыту и потенциалу Александр вполне способен стать одним из лидеров. Единственная проблема, с которой при его возможном приглашении могут столкнуться боссы «Динамо», — финансовые аппетиты. По информации «Чемпионата», Сёмин вёл переговоры с «Салаватом Юлаевым», в ходе которых просил контракт на сумму около 100 млн рублей в год. Леонид Вайсфельд, работавший с Сёминым в «Ладе» и «Химике», хотел видеть хоккеиста в Уфе, но не за такую цену. Слабо верится, что руководство москвичей пойдёт на такие условия, но исключать подобного варианта не будем.

н. Николай Жердев, 32 года.

В возможном трансфере Жердева есть как свои «за», так и «против». В категорию «за» можно отнести тот фактор, что Николаю удался неплохой прошлый сезон в нижегородском «Торпедо», а его уход объясняется тем, что в клубе с берегов Волги решили кардинально поменять состав. Против Жердева говорит его прошлый приход в «Динамо» в сезоне-2014/15 и не слишком убедительная игра. Впрочем, Николай, если сумеет сохранить те кондиции, которые позволяли ему хорошо выглядеть в «Торпедо», станет усилением для атакующей линии динамовцев. Мастерства-то Жердеву не занимать.

н. Джонатан Чичу, 37 лет.

Канадский ветеран провёл ударный сезон в «Словане». 40 очков в 60 матчах «регулярки» — далеко не каждый игрок в подобном возрасте показывает такую игру в КХЛ. Серьёзной проблемой может стать состояние здоровья канадца — именно по этой причине он пока не дал ответа руководству «Слована» относительно продления контракта. Понятно, что приобретение Чичу — это не усиление на долгосрочную перспективу, но для решения турнирной задачи здесь и сейчас Джонатан вполне может подойти. Тем более что две свободные позиции для легионеров у «Динамо» есть.

н. Сергей Соин, 35 лет.

Соин — центральный нападающий оборонительного плана, который никогда не набирал много очков, зато выполнял огромный объём черновой работы. Но на данный момент из игроков этого амплуа, находящихся на рынке свободных агентов, Сергей является едва ли не лучшим вариантом для «Динамо». Во-первых, Соин довольно долгое время выступал за эту команду, и у болельщиков о нём остались прекрасные воспоминания. Во-вторых, это весьма опытный человек, которому есть что передать молодым. Серьёзно смущают травмы, полученные им в прошлом сезоне в составе «Салавата Юлаева», но при должном кредите доверия со стороны тренеров Соин сможет вновь заиграть в «Динамо».

н. Максим Пестушко, 32 года.

Также недавно остался без работы ещё один бывший динамовец — Максим Пестушко. Нельзя сказать, что у него не получилось в «Авангарде», однако руководство омского клуба решило от него отказаться, поэтому у московского коллектива появился ещё один вариант для усиления. Максим в своё время приносил столичной команде немало пользы, однако гендиректор Андрей Сафронов, тогда занимавший пост гендиректора бело-голубых, посчитал, что время Пестушко в «Динамо» прошло. Не пора ли вернуться?

н. Игорь Григоренко, 34 года.

Игорь Григоренко — также весьма неплохой вариант для динамовцев. Это забивной центрфорвард, способный заиграть в ведущем звене. Именно такой нынче жизненно необходим бело-голубым. Серьёзно подвести могут проблемы со зрением, которые обнаружились у Игоря. После ухода из «Салавата» Григоренко заключил контракт с «Автомобилистом», но в начале июля вынужден был расторгнуть его по семейным обстоятельствам. Поговаривают, что свою роль сыграла тяжёлая предсезонная подготовка от Владимира Крикунова.

н. Евгений Артюхин, 34 года.