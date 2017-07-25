Допинг-проба хоккеиста Даниса Зарипова дала положительный результат

По нашей информации, 36-летний нападающий не единственный хоккеист лиги, у которого обнаружены проблемы с запрещёнными препаратами. Зарипову может грозить дисквалификация до двух лет.

Зарипов является единственным четырёхкратным обладателем кубка Гагарина (2009, 2010 с «Ак Барсом», 2014, 2016 с магнитогорским «Металлургом»), а также трёхкратным чемпионом мира (2008, 2009, 2014). В 56 матчах прошедшего регулярного чемпионата за «Магнитку» он набрал 45 (16+29) баллов за результативность, в 18 играх плей-офф отметился 15 шайбами и семью передачами. Всего в КХЛ на его счету 565 (254+311) очков в 603 матчах КХЛ.