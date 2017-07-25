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25 июля 2017, 9:21 | Хоккей: КХЛ | Sports.kz

«Барыс» завершит сбор двусторонним матчем

В ближайшую пятницу «Барыс» завершает предсезонный сбор в Алматинской области на базе высокогорного курорта «Ак Булак». Как сообщалось, запланированный ранее товарищеский матч с ХК «Алматы» был отменён.

В ближайшую пятницу <span class=error>Барыс</span> завершает предсезонный сбор в <span class=error>Алматинской</span> области на базе высокогорного курорта Ак <span class=error>Булак</span>. Как сообщалось запланированный ранее товарищеский матч с ХК <span class=error>Алматы</span> был отменён. Увеличить
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Таким образом, пятничным утром «Барыс» проведёт двусторонний матч. В игре примут участие все игроки, проходящие сбор, в том числе, недавно прибывшие Найджел Доус и Кевин Даллмэн.

Главный тренер «Барыса» Евгений Геннадьевич Корешков:
«Мы понимаем, что у команды есть болельщики не только в Астане, но и в других городах Казахстана. Пока мы в Алматы, мы стараемся быть на виду и у местных фанатов. “Барыс” уже провёл мастер-класс для детей, а в заключительный день сборов мы проведём двусторонний матч. Будем рады видеть болельщиков на трибунах ледового комплекса на “Ак Булаке”. После обеда мы возвращаемся в Астану».

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