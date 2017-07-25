«Барыс» завершит сбор двусторонним матчем
В ближайшую пятницу «Барыс» завершает предсезонный сбор в Алматинской области на базе высокогорного курорта «Ак Булак». Как сообщалось, запланированный ранее товарищеский матч с ХК «Алматы» был отменён.
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Таким образом, пятничным утром «Барыс» проведёт двусторонний матч. В игре примут участие все игроки, проходящие сбор, в том числе, недавно прибывшие Найджел Доус и Кевин Даллмэн.
Главный тренер «Барыса» Евгений Геннадьевич Корешков:
«Мы понимаем, что у команды есть болельщики не только в Астане, но и в других городах Казахстана. Пока мы в Алматы, мы стараемся быть на виду и у местных фанатов. “Барыс” уже провёл
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