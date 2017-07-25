«Барыс» завершит сбор двусторонним матчем

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Таким образом, пятничным утром «Барыс» проведёт двусторонний матч. В игре примут участие все игроки, проходящие сбор, в том числе, недавно прибывшие Найджел Доус и Кевин Даллмэн.