Голкипер «Трактора» Сухачёв вызван в олимпийскую сборную России на турнир в Сочи

Помимо сборной России, в турнире примут участие сборная Канады, «Сочи», питерский СКА, магнитогорский «Металлург» и пекинский «Куньлунь Ред Стар». На групповом этапе россияне сразятся с канадцами и соперниками из «Сочи». Матч за третье место и финал состоятся 9 августа, а днём ранее пройдёт встреча, в которой будет разыграно пятое место.