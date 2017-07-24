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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30478084/
24 июля 2017, 15:40 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Голкипер «Трактора» Сухачёв вызван в олимпийскую сборную России на турнир в Сочи

Голкипер «Трактора» Владислав Сухачёв получил вызов в олимпийскую сборную России по хоккею на предсезонный турнир Sochi Hockey Open, который пройдёт в Сочи с 5 по 9 августа.

Помимо сборной России, в турнире примут участие сборная Канады, «Сочи», питерский СКА, магнитогорский «Металлург» и пекинский «Куньлунь Ред Стар». На групповом этапе россияне сразятся с канадцами и соперниками из «Сочи». Матч за третье место и финал состоятся 9 августа, а днём ранее пройдёт встреча, в которой будет разыграно пятое место.

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