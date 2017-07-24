Хоккеисты «Салавата» Арзамасцев, Фёдоров и Скривенс получили вызов в сборные
Защитник Захар Арзамасцев и нападающий Артём Фёдоров, выступающие в составе «Салавата Юлаева», получили вызов в олимпийскую сборную России на предсезонный турнир Sochi Hockey Open, который пройдёт в Сочи с 1 по 9 августа, сообщает официальный сайт уфимского клуба.
Голкипер «Салавата» Бен Скривенс вызван в сборную Канады, которая с 12 по 18 августа будет принимать участие в турнире в
Фёдоров и Скривенс подписали соглашения с клубом этим летом. Артём ранее выступал в составе московского «Динамо», а Бен — в «Динамо» из Минска.
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