Хоккеисты «Салавата» Арзамасцев, Фёдоров и Скривенс получили вызов в сборные

Голкипер «Салавата» Бен Скривенс вызван в сборную Канады, которая с 12 по 18 августа будет принимать участие в турнире в Санкт-Петербурге.



Фёдоров и Скривенс подписали соглашения с клубом этим летом. Артём ранее выступал в составе московского «Динамо», а Бен — в «Динамо» из Минска.