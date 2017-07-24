Евгений Корешков: «Барыс» ведет борьбу за Рыспаева

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Главный тренер «Барыса» Евгений Корешков в интервью Prosports.kz, рассказал о ходе подготовки к сезону, а также о новичках и ситуации с Дамиром Рыспаевым.

— Евгений Геннадьевич, расскажите о ходе подготовки к сезону.

— По условиям календаря КХЛ, 2 июня все команды лиги приступили к подготовке. Первый микроцикл мы провели в Астане, работали над технической частью. Привлекли побольше ребят из «Снежных Барсов», было очень много игроков на втягивающем сборе. На второй микроцикл привлекли больше хоккеистов из «Номада», который выиграл чемпионат Казахстана. Игроки оттуда постарше и нагрузки пошли серьезнее. Сейчас, с 16 по 28 июля в Алматы у нас проходит третий микроцикл. Он самый ударный. Очень тяжелые нагрузки, по четыре тренировки в день. Работает шесть звеньев в две группы. По две тренировки у каждой группы на льду и на земле. Это и атлетизм и специальная велопрограмма и прыжковая программа очень серьезная, включая барьеры и разминки интересные.

Обнадеживает и импонирует то, что все игроки как опытные, так и молодые справляются с нагрузками. Поблажек никому не делаем, все работают и терпят. Игроки из «Номада» и из «Снежных Барсов» в том числе. Потом мы возвращаемся в Астану. Там будет шлифовка тактических взаимодействий, игра в неравных составах. А с 6 по 12 августа, проведем домашний турнир — Кубок Президента. Нам предстоит сыграть пять матчей. Сейчас очень много гостей в Астане, которые приехали на всемирную выставку EXPO-2017. Поэтому мы ждем много болельщиков на трибунах. Завершать подготовку будем в Омске, где с 16 по 19 августа состоится турнир и уже 24 августа стартуем в регулярном первенстве, домашней игрой против московского «Спартака».

— Раньше «Барыс» проводил предсезонные сборы за пределами Казахстана, сейчас команда тренируется в Алматы. В связи с чем было принято такое решение?

— Приняли решение исходя из того, что команда тут уже была на сборах несколько лет назад. Здесь среднегорье и хорошие условия. Ребята не отвлекаются на посторонние занятия. Это тяжелейшие сборы. Полдня тренировок, потом обед и снова занятия. Потом отдых, а с утра все по новой. Мы дали им один выходной, для того чтобы перезагрузиться. Здесь шикарное место. Красивая природа и горный воздух. То, что нам надо.

— Что скажете о состоянии льда на арене в «Ак Булаке»?

— Сейчас везде стоит жара. Я думаю, что не только здесь. Хотелось бы, чтобы лед был более скользким. Хотя сейчас июль месяц и по четыре тренировки в день. Он просто не выдерживает физически. Это из-за жары тяжело сохранить ледовое покрытие в идеальном состоянии. Но это не влияет на тренировочный процесс. Нас все устраивает.

— Какие соперники будут на Кубке Президента и какие задачи стоят перед «Барысом» на этом турнире?

— Во-первых конечно, у нас пол команды новичков. Мы омолодились. Это наша цель и наш план. Хотелось, чтобы они показали себя с лучшей стороны. У нас новые сочетания, новые звенья и новая пара защитников. Канадцы новые подъехали. И мы рассчитываем на то, что они проявят сыгранность, хотя я знаю, что за такой короткий срок тяжело сыграться.

Но хотелось бы, что бы они показали думающий и интересный хоккей который приносит победы и радует болельщиков.

Во-вторых, среди участников Кубка Президента будет щвейцарский «Давос» и российские команды: «Адмирал» (Владивосток), «Нефтехимик» (Нижнекамск), «Трактор» (Челябинск), «Авангард» (Омск). Думаю, будет интересный турнир. Для подготовки это здорово. И есть возможность проверить в деле все шесть звеньев. Мы дадим проявить себя всем игрокам. Интересно будет посмотреть наши новые сочетания и новых хоккеистов.

— Можно ли сказать, что это больше обкатка и результат не так важен?

— Знаете, даже во время предсезонки, любая победа позволяет быстрее восстановиться и лучше чувствовать себя с точки зрения психологии. До начала чемпионата, новые замыслы идеи нужно проверять в таких матчах. В совокупности такие победы нужны и важны.

— С кем сыграете на турнире в Омске?

— С «Югрой», «Амуром» и «Авангардом». Мы там будем давать возможность сыграть всем. В том числе и вратарям Хенрику Карлссону и Сергею Кудряцеву. Такого не будет, что игровую практику будут получать только лидеры, а остальные будут ждать.

— Сколько хоккеистов проходит предсезонные сборы?

— 34 игрока. Это шесть звеньев и четыре вратаря. Они все будут завялены, но кто-то за «Номад», кто-то за «Снежных Барсов». Но они могут вызываться в основную команду.

— Расскажите про новичков.

— Сразу обращают на себя внимание канадцы. Защитник Даррен Диц, нападающий Линден Вей. Георгий Дульнев из «Сарыарки», Алексей Маклюков из московского «Динамо». Добавился молодой Кирилл Полохов 1998 года рождения. Из нападающих, это тройка: Павел Акользин, Антон Сагадеев, Артем Лихотников.

Никиту Михайлиса уже нельзя назвать новичком, так как пробовался в системе «Барыса». И обязательно будем привлекать игроков из «Номада». Это Владислав Никулин и Кирилл Савицкий. Из «Снежных Барсов» сейчас тренируется Сергей Мельников. По сути, половина команды у нас новички.

— Будут ли смягчены санкции по отношению к Дамиру Рыспаеву?

— Он находится в системе «Барыса». Тренируется в «Номаде». Сейчас все вопросы решаются и ведутся переговоры по его возвращению. Речь идет об отмене дисквалификации, с тем, чтобы парень мог играть за «Барыс».

— Каковы шансы на это?

— Шансы всегда есть. Поэтому клуб борется. Все наши просьбы и мнения постараются учесть, чтобы позволить Рыспаеву играть в хоккей. Все решает специальная комиссия в Москве, которая собирается и выносит приговор. Но мы надеемся, что КХЛ решит его вопрос в положительную для нас сторону.