Чешский нападающий Михал Ржепик перешел в братиславский «Слован»

В начале минувшего сезона 28-летний Ржепик провел два матча в КХЛ за челябинский «Трактор», не набрав очков, а затем перешел в пражскую «Спарту», где сыграл 26 встреч и отметился восемью заброшенными шайбами и десятью результативными передачами.

«Слован» в прошлом сезоне КХЛ занял десятое место в Западной конференции и не попал в плей-офф.