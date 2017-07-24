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24 июля 2017, 11:09 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Чешский нападающий Михал Ржепик перешел в братиславский «Слован»

МОСКВА, 24 июл — Р-Спорт. Чешский нападающий Михал Ржепик подписал контракт с братиславским «Слованом» до 30 апреля 2018 года, сообщается на официальном сайте словацкого клуба КХЛ.

В начале минувшего сезона 28-летний Ржепик провел два матча в КХЛ за челябинский «Трактор», не набрав очков, а затем перешел в пражскую «Спарту», где сыграл 26 встреч и отметился восемью заброшенными шайбами и десятью результативными передачами.

«Слован» в прошлом сезоне КХЛ занял десятое место в Западной конференции и не попал в плей-офф.

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