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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30473872/
24 июля 2017, 10:45 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

«Авангард» заключил контракт со шведским форвардом Петерссоном

«Авангард» объявил о подписании соглашения со шведским нападающим Андре Петерссоном, которое рассчитано на один год, сообщает официальный сайт клуба.

В прошлом сезоне Петерссон выступал в составе «Сочи», принял участие в 39 матчах регулярного сезона КХЛ, забросил 14 шайб и стал автором 15 результативных передач, набрав 29 очков при показателе полезности «+5», а также отбыл 22 штрафные минуты.

Всего в КХЛ у Петерссона на счету 146 матчей, в которых он набрал 113 очков по системе гол+пас (58+55), а его показатель полезности составил «+14».

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