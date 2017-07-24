«Нас зря считают ветеранами». Рекордсмен КХЛ по штрафному времени о карьере и своей роли в лиге
Интервью «СЭ» дал Евгений Артюхин.
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— Почему, на ваш взгляд, Александр Семин, Игорь Григоренко, Александр Кутузов, Никита Никитин, Егор Дугин пока без контракта, как, собственно, и вы?
— Тяжело сказать. В КХЛ игроков за 30 лет все чаще считают ветеранами, предлагают меньшую зарплату, да и заканчивать стали раньше. Набирают молодежь, которая не дотягивает по уровню квалификации. Очень много ребят моего возраста и старше поддерживают форму и усилят любую команду КХЛ, но сидят без контракта. За океаном такой тенденции нет.
— С кем вы сейчас катаетесь?
— Тренируемся с ребятами, которые также готовятся к сезону. С тем же Дугиным, есть парни из Высшей и Молодежной лиги. Удобно, что лед нам оплачивает профсоюз, и все игроки могут кататься.
— Почему вы начали индивидуальную подготовку к сезону в Северной Америке?
— Уехал за океан в 18 лет, поэтому такое для меня не в диковинку, и только пользу приносит. Тем более с возрастом многие лишние движения становятся травмоопасными. Ты убираешь их и делаешь только необходимые. Конечно, не хватает полноценных сборов со всей командой. Когда подписываешь контракт заранее, есть время войти в сезон до начала чемпионата. К первым играм ты уже готов на 80−90 процентов, по ходу регулярки вкатываешься и уже вскоре чувствуешь себя комфортно.
— У Владимира Крикунова вы предсезонку не проходили. У кого из тренеров вам пришлось труднее всего?
— В клубах, где я проходил ее, ничего устрашающего не было. Предсезонка может быть непростой, но для других.
— Вам легче, поскольку с юности начинали подготовку самостоятельно?
— Может и так. В последнее время я практически не бегаю. Со временем кроссы становятся травмоопасными. Посоветовали их убрать еще в Америке, потому что людям с большим весом это не нужно. Нагрузку можно в том же объеме получать на велосипеде. Я нормально к этому адаптировался и хорошо себя чувствую.
— Для Александра Королюка индивидуальную предсезонку прописывали в контракте. Вы на этом настаиваете?
— Ветераны это практикуют, я — нет. Все же индивидуально. В прошлом году прошел полноценные сборы. Сейчас затянулись переговоры, поэтому готовлюсь самостоятельно. Лично мне комфортно готовиться как самому, так и с командой. Конечно, удобнее, когда зал и лед в шаговой доступности, а не разрываться между ними в Москве, где логистика на тебе.
ГОТОВ СОГЛАСИТЬСЯ НА СКРОМНЫЙ КОНТРАКТ
— Как исключение новокузнецкого «Металлурга» поменяло ситуацию на рынке?
— Практически никак. Бюджет «Кузни» был маленький, и в последние годы там наигрывали молодежь. Из известных игроков в Новокузнецке выступали немногие.
— Через
— Вот тогда конкуренция значительно обострится. Количество мест сократится, а свободных агентов меньше не станет.
— Лично вы готовы подписаться на меньшую зарплату, дополненную индивидуальными бонусами?
— Сейчас планка не завышена. Мы понимаем, что деньги дают либо молодым, либо звездам из НХЛ. Я готов согласиться на достаточно скромный контракт. Немаловажное значение играет роль в команде, но конкретные ее аспекты зависят уже от тренера.
— По нашей информации, одним из ваших вариантов является «Адмирал».
— Владивосток — далековато. Полетав из Новосибирска, ощутил на себе смену часовых поясов, особенно путешествуя на Запад. Ездил как сонная муха, совсем не было сил. В течение
— В приоритете варианты — в московском часовом поясе?
— Да. Из Западной конференции и ближайшие из Восточной.
— На какой сейчас стадии?
— Трудоустройством занимается агент. Есть несколько вариантов. Не хотелось бы поторопиться с выбором, как это было в прошлом году.
— Считаете переход в «Сибирь» ошибкой?
— Нет. Одно удовольствие было играть в Новосибирске. Я в восторге от города. Болельщики создают там сумасшедшую атмосферу.
— Напомнили годы в Северной Америке?
— Похожее было ощущение. Познакомился с замечательными людьми, и приобрел связи вне хоккея. Отмечу тренера Андрея Тарасенко, который уделял мне много времени и подсказал разные нюансы. Думаю, играл бы намного лучше, поработай он со мной в молодые годы.
УРОВЕНЬ КХЛ НЕ РАСТЕТ
— Андрей Скабелка звал вас в «Авангард»?
— Нет. В прошлом году сложилась непростая ситуация. Мы не попадали в
— Почему же «Сибирь» осталась без кубковой весны?
— Мы здорово играли в начале, пока в команде не начался каламбур. После травмы основного вратаря выбыли и многие защитники. Начались перестановки и тасовка звеньев. Только привыкнешь к одному партнеру, его сразу убирают. Скабелка утверждал, что уравнивает звенья, чтобы все были одинаковыми. Такая тягомотина продлилась весь сезон. Будь все в обойме, мы бы обязательно поиграли в
— Несмотря на возраст и вашу славу силового форварда, вы довольно эффективно выступали в ударных сочетаниях.
— Конечно, возраст этому не помеха. В Новосибирске бегал наравне с молодыми, иногда даже быстрее. Приходит смена, но звезд среди них пока не вижу. Уровень КХЛ явно не растет с каждым годом.
— Исполнителей уровня Кузнецова и Тарасенко не видите?
— Каждый год молодые ребята уезжают. Конечно, в наших командах
— Кого из фактурных молодых хоккеистов отметите?
— Специально я не слежу за габаритными парнями. Пока я не видел замену себе. Но незаменимых нет. Молодежь растет, но пока
— Каким видите свое будущее?
— Пока не строил далеко идущих планов. Пока есть желание и силы, хочу сконцентрироваться на карьере. Когда придет время, будет видно.
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