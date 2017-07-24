«Нас зря считают ветеранами». Рекордсмен КХЛ по штрафному времени о карьере и своей роли в лиге

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— Почему, на ваш взгляд, Александр Семин, Игорь Григоренко, Александр Кутузов, Никита Никитин, Егор Дугин пока без контракта, как, собственно, и вы?

— Тяжело сказать. В КХЛ игроков за 30 лет все чаще считают ветеранами, предлагают меньшую зарплату, да и заканчивать стали раньше. Набирают молодежь, которая не дотягивает по уровню квалификации. Очень много ребят моего возраста и старше поддерживают форму и усилят любую команду КХЛ, но сидят без контракта. За океаном такой тенденции нет.

— С кем вы сейчас катаетесь?

— Тренируемся с ребятами, которые также готовятся к сезону. С тем же Дугиным, есть парни из Высшей и Молодежной лиги. Удобно, что лед нам оплачивает профсоюз, и все игроки могут кататься.

— Почему вы начали индивидуальную подготовку к сезону в Северной Америке?

— Уехал за океан в 18 лет, поэтому такое для меня не в диковинку, и только пользу приносит. Тем более с возрастом многие лишние движения становятся травмоопасными. Ты убираешь их и делаешь только необходимые. Конечно, не хватает полноценных сборов со всей командой. Когда подписываешь контракт заранее, есть время войти в сезон до начала чемпионата. К первым играм ты уже готов на 80−90 процентов, по ходу регулярки вкатываешься и уже вскоре чувствуешь себя комфортно.

— У Владимира Крикунова вы предсезонку не проходили. У кого из тренеров вам пришлось труднее всего?

— В клубах, где я проходил ее, ничего устрашающего не было. Предсезонка может быть непростой, но для других.

— Вам легче, поскольку с юности начинали подготовку самостоятельно?

— Может и так. В последнее время я практически не бегаю. Со временем кроссы становятся травмоопасными. Посоветовали их убрать еще в Америке, потому что людям с большим весом это не нужно. Нагрузку можно в том же объеме получать на велосипеде. Я нормально к этому адаптировался и хорошо себя чувствую.

— Для Александра Королюка индивидуальную предсезонку прописывали в контракте. Вы на этом настаиваете?

— Ветераны это практикуют, я — нет. Все же индивидуально. В прошлом году прошел полноценные сборы. Сейчас затянулись переговоры, поэтому готовлюсь самостоятельно. Лично мне комфортно готовиться как самому, так и с командой. Конечно, удобнее, когда зал и лед в шаговой доступности, а не разрываться между ними в Москве, где логистика на тебе.

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ГОТОВ СОГЛАСИТЬСЯ НА СКРОМНЫЙ КОНТРАКТ

— Как исключение новокузнецкого «Металлурга» поменяло ситуацию на рынке?

— Практически никак. Бюджет «Кузни» был маленький, и в последние годы там наигрывали молодежь. Из известных игроков в Новокузнецке выступали немногие.

— Через год-два на выход отправятся еще три клуба и рынок закипит?

— Вот тогда конкуренция значительно обострится. Количество мест сократится, а свободных агентов меньше не станет.

— Лично вы готовы подписаться на меньшую зарплату, дополненную индивидуальными бонусами?

— Сейчас планка не завышена. Мы понимаем, что деньги дают либо молодым, либо звездам из НХЛ. Я готов согласиться на достаточно скромный контракт. Немаловажное значение играет роль в команде, но конкретные ее аспекты зависят уже от тренера.

— По нашей информации, одним из ваших вариантов является «Адмирал».

— Владивосток — далековато. Полетав из Новосибирска, ощутил на себе смену часовых поясов, особенно путешествуя на Запад. Ездил как сонная муха, совсем не было сил. В течение одной-двух гостевых игр я адаптировался, только тогда чувствовал себя физически комфортно. Не рассматриваю вариант с «Адмиралом», потому что боюсь не показать себя на 100 процентов.

— В приоритете варианты — в московском часовом поясе?

— Да. Из Западной конференции и ближайшие из Восточной.

— На какой сейчас стадии?

— Трудоустройством занимается агент. Есть несколько вариантов. Не хотелось бы поторопиться с выбором, как это было в прошлом году.

— Считаете переход в «Сибирь» ошибкой?

— Нет. Одно удовольствие было играть в Новосибирске. Я в восторге от города. Болельщики создают там сумасшедшую атмосферу.

— Напомнили годы в Северной Америке?

— Похожее было ощущение. Познакомился с замечательными людьми, и приобрел связи вне хоккея. Отмечу тренера Андрея Тарасенко, который уделял мне много времени и подсказал разные нюансы. Думаю, играл бы намного лучше, поработай он со мной в молодые годы.

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УРОВЕНЬ КХЛ НЕ РАСТЕТ

— Андрей Скабелка звал вас в «Авангард»?

— Нет. В прошлом году сложилась непростая ситуация. Мы не попадали в плей-офф, и на меня вышел клуб из Восточной конференции, который уверенно попадал в восьмерку. Скабелка отказался меня отпустить, сказав, что ожидает от меня помощи. Воспринял это абсолютно нормально и остался в «Сибири», чтобы попасть в плей-офф. Не понял только, почему после этого меня стали мало использовать и выпускать в четвертом звене.

— Почему же «Сибирь» осталась без кубковой весны?

— Мы здорово играли в начале, пока в команде не начался каламбур. После травмы основного вратаря выбыли и многие защитники. Начались перестановки и тасовка звеньев. Только привыкнешь к одному партнеру, его сразу убирают. Скабелка утверждал, что уравнивает звенья, чтобы все были одинаковыми. Такая тягомотина продлилась весь сезон. Будь все в обойме, мы бы обязательно поиграли в плей-офф, да и мне больше удалось бы, результативность была бы повыше.

— Несмотря на возраст и вашу славу силового форварда, вы довольно эффективно выступали в ударных сочетаниях.

— Конечно, возраст этому не помеха. В Новосибирске бегал наравне с молодыми, иногда даже быстрее. Приходит смена, но звезд среди них пока не вижу. Уровень КХЛ явно не растет с каждым годом.

— Исполнителей уровня Кузнецова и Тарасенко не видите?

— Каждый год молодые ребята уезжают. Конечно, в наших командах из-за этого падает уровень конкуренции. Никого не осуждаю, но достойная замена лучшим парням своего возраста не находится.

— Кого из фактурных молодых хоккеистов отметите?

— Специально я не слежу за габаритными парнями. Пока я не видел замену себе. Но незаменимых нет. Молодежь растет, но пока кого-то конкретного выделить тяжело.

— Каким видите свое будущее?

— Пока не строил далеко идущих планов. Пока есть желание и силы, хочу сконцентрироваться на карьере. Когда придет время, будет видно.