Главный тренер хоккейного клуба «Динамо-Минск» назвал оптимальное количество легионеров

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«Думаю, идеальное сочетание для старта: три нападающих, защитник и вратарь», — отметил Горди Дуайер. По его словам, с фамилиями пока окончательной определенности нет.

Он рассказал, что команда будет стремиться выиграть каждую игру: «Нет оправданий тому, кто не хочет побеждать всегда, забрасывать много шайб. Это правильный образ мышления для хоккейной команды. К спросу за результат я готов, рассматриваю прессинг только с положительной стороны. Это станет еще одним поводом для совершенствования», — констатировал главный тренер.

Горди Дуайер подчеркнул, что хотел бы добиться от минской команды быстрого, эмоционального и агрессивного хоккея. «Хотел бы, чтобы клуб сражался все 60 минут, выигрывал всю борьбу, чтобы команда никогда не сдавалась. Это должно стать нашей философией, это должно сработать», — подытожил он.