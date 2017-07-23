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23 июля 2017, 23:01 | Хоккей: КХЛ | БЕЛТА

Главный тренер хоккейного клуба «Динамо-Минск» назвал оптимальное количество легионеров

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пять легионеров является оптимальным количеством для хоккейного клуба «Динамо-Минск» для старта нового сезона в континентальной хоккейной лиге. Об этом заявил сегодня главный тренер команды Горди Дуайер в интервью программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1», сообщает БЕЛТА.

Думаю идеальное сочетание для старта: три нападающих защитник и вратарь — отметил <span class=error>Горди</span> <span class=error>Дуайер</span>. По его словам с фамилиями пока окончательной определенности нет. Увеличить
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«Думаю, идеальное сочетание для старта: три нападающих, защитник и вратарь», — отметил Горди Дуайер. По его словам, с фамилиями пока окончательной определенности нет.

Он рассказал, что команда будет стремиться выиграть каждую игру: «Нет оправданий тому, кто не хочет побеждать всегда, забрасывать много шайб. Это правильный образ мышления для хоккейной команды. К спросу за результат я готов, рассматриваю прессинг только с положительной стороны. Это станет еще одним поводом для совершенствования», — констатировал главный тренер.

Горди Дуайер подчеркнул, что хотел бы добиться от минской команды быстрого, эмоционального и агрессивного хоккея. «Хотел бы, чтобы клуб сражался все 60 минут, выигрывал всю борьбу, чтобы команда никогда не сдавалась. Это должно стать нашей философией, это должно сработать», — подытожил он.

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