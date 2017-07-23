Известные и безработные. Почему Семин и Артюхин до сих пор без контракта

О том, почему игроки с именем, коих набирается почти два десятка, до сих пор ищут новый клуб в КХЛ — в материале «СЭ». Таблица переходов КХЛ.

Уже который год в КХЛ идут разговоры о дефиците игроков хорошего уровня. Однако в тот момент, когда у команд в самом разгаре предсезонная подготовка, невостребованными остаются полтора десятка опытных хоккеистов, в том числе и с именем. Обычно до них руки у генеральных менеджеров доходят ближе к августу, а порой даже позднее. Именно в это время после первых контрольных матчей у руководства появляется полное понимание относительно слабых мест. Решить проблему в кратчайшие сроки реально подписанием кого-то из тех игроков, кто невольно оказался в списке безработных. Причем сделать это на относительно выгодных условиях — выкручивать руки до невозможности, торгуясь по условиям, никто не станет. Так можно и в ВХЛ оказаться. Или еще того хуже — в Ночной лиге.

Существует еще одна причина кажущимся вполне богатым выбора игроков на рынке. Ей можно вполне присвоить имя Александра Королюка. Два года назад он закончил свою богатую карьеру в возрасте 39 лет. Характерной особенностью его последних контрактов, в частности в «Витязе», был особый пункт — ветеран готовился к сезону самостоятельно, присоединяясь к команде позднее. Возрастные хоккеисты лучше знают, как надо им заниматься, но в условиях российской действительности не каждый тренер решится предоставлять им особый режим подготовки, предпочитая строить всех под одну гребенку. Королюк не просто доиграл до 39, но и приносил большую пользу своим командам. Сейчас тот же самый вариант может сыграть на руку Игорю Григоренко. Поговаривают, что его проблемы со здоровьем с учетом того, что ни них могла наложиться тяжелейшая предсезонка от старорежимного специалиста Владимира Крикунова, привели к расторжению контракта с «Автомобилистом». На игроке крест никто не ставит, он активно готовится по индивидуальной программе и вполне способен помочь какой-нибудь команде второго эшелона. Главное — учитывать особенности организма, а предложения, как утверждает агент Григоренко, уже имеются.

Николай БЕЛОВ. Фото Никита УСПЕНСКИЙ, «СЭ» Спорт-Экспресс

Есть и другой взгляд на проблему пока не востребованных хоккеистов. В КХЛ действительно появилась нешуточная конкуренция, обусловленная непростым финансовым положением как минимум половины команд. Давать большие деньги за былые заслуги никто не торопится. К тому же с переводом в ВХЛ новокузнецкого «Металлурга» вариантов для игроков стало меньше. Даже сейчас из свободных агентов можно собрать команду, способную побороться за попадание в плей-офф в Восточной конференции. А если через год в том же направлении, что и «Кузня», как и заявляли руководители КХЛ, последуют еще три клуба, то рынок будет бурлить.

Количество рабочих мест в рядах клубов-«олигархов» ограничено. В такой ситуации далеко не каждый игрок с репутацией и заслугами готов сразу подвинуться в вопросах заработной платы. К Александру Семину приценивались совсем не бедные «Салават» и «Автомобилист». Но они посчитали запросы со стороны игрока завышенными. Очень часто агенты пытаются искусственно поднять ценник на своего клиента, утверждая, что к нему проявляют интерес команды первой пятерки, либо и вовсе клубы НХЛ. Такая тактика сейчас работает все реже. Менеджеры научились прочитывать эти ситуации наперед и не рубить сплеча. Наверное, защитник Николай Белов не помешал бы «Трактору» и в предстоящем сезоне. Только вот сейчас в команде появился легионер Ник Бэйлен, поэтому возвращение россиянина в Челябинск пока выглядит маловероятным. Хотя такой вариант, как показал минувший чемпионат, пошел на пользу обеим сторонам. Амбиции самого игрока оказались выше, но по состоянию на сегодняшний день Белов остается свободным агентом. Утверждения о серьезном интересе со стороны команд НХЛ, прозвучавшие из уст агента, кажутся как минимум преувеличением.

2016 год. Евгений АРТЮХИН в составе «Сибири». Фото Никита УСПЕНСКИЙ, «СЭ» Спорт-Экспресс

Без работы до сих пор числятся и другие хоккеисты, которых еще недавно привлекали в сборную России — защитники Кутузов и Никитин. «Авангард» расторг контракт с Пестушко совсем недавно. Он свои 12−15 шайб за сезон забивал всегда, пусть у него в плей-офф дела и не шли. На сегодняшний день форвард-ветеран находится на вольных хлебах. Если пока не определились с командами добротные по меркам лиги игроки, то что уж говорить о тех, кто попроще и поскромнее. Например, Дугине, Бортникове или Евгении Григоренко. Но каждый из них еще год назад котировался как минимум на уровне второго звена клуба из середины турнирной таблицы. Видимо, тенденция к снижению финансовых аппетитов игроков будет продолжаться и дальше.

Отдельного разговора заслуживают легионеры из дальнего зарубежья. Не зная всех нюансов, сложно понять, почему покидает КХЛ Фредрик Петтерссон (его почти однофамилец Андре Петерссон скоро подпишет контракт с «Авангардом»). Хотя в общем понимании его в нашей лиге должны отрывать с руками. А как забыть про затерявшегося в СКА американца Мозеса? Два года назад он в «Йокерите» установил рекорд по заброшенным шайбам в регулярном чемпионате, 36 раз огорчив вратарей соперника. Форварду всего 27 лет, с мечтой покорить НХЛ, кажется, не расстался, поэтому в итоге подписал контракт с фарм-клубом «Баффало» в АХЛ. Не стоит забывать и про тех, кто не найдет себе места в Северной Америке. Речь идёт не только об иностранцах. Ведь до сих пор без работы остаются опытнейшие защитники Марков и Тютин.

Общий вывод из того, что сейчас происходит, однозначно положительный. За рабочие места с каждым годом борьба будет только ужесточаться, а конкуренция в данном случае обеспечит как минимум неплохой прогресс — как для игроков, так и для самих клубов.