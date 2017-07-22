«Динамо» крепнет на глазах! Девять игроков, которые станут костяком команды

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«Динамо» продолжает подготовку к сезону на базе в Новогорске. В субботу бело-голубые провели открытую тренировку на льду, предъявив 35 игроков, которые уже подписали контракт с клубом.

Во времядвусторонки новичок московской команды Михаил Анисин уже раздавал голевые передачи. А Джастин Бойд рассказывал, что ни минуты не раздумывал над предложением Владимира Воробьева сменить Астану на Москву.

При этом тренерский штаб «Динамо» не скрывает, что селекционная работа продолжается. В частности, бело-голубые ищут добротных форвардов-легионеров.

Однако уже сейчас костяк будущей команды просматривается и выглядит довольно мощно. Что позволяет болельщикам «Динамо» рассчитывать, что их клуб после метаморфоз в руководстве нисколько не ослаб.

Перечислю ключевых игроков, которые уже тренируются в «Динамо» и на мой взгляд станут основой будущей команды.

1. Александр Еременко, вратарь

37-летний Еременко в представлениях не нуждается. Голкипер выступает за «Динамо» с 2011 года. Дважды за этот срок завоевывал Кубок Гагарина и признавался самым ценным игроком плей-офф.

В прошлом сезоне в 10 матчах сыграл на «ноль». Процент отраженных бросков — 95.

2. Юусо Хиетанен, защитник

32-летний финн стал лучшим защитником-бомбардиром бело-голубых в прошлом сезоне — 33 (13+20) очков. При показателе полезности «плюс 12». И остался верен «Динамо» несмотря на интерес к нему других клубов.

3. Илья Никулин, защитник

Один из самых известных воспитанников динамовской школы, трехкратный чемпион мира. В свои 35 лет Никулин также остается одним из лучших бомбардиров клуба. В прошлом сезоне на его счету 28 (8+20) очков. При показателе полезности «плюс 9».

4. Яков Рылов, защитник

Еще один из столпов обороны бело-голубых, вернувшийся в «Динамо» после нескольких сезонов в составе ЦСКА и «Ак Барса». В прошлом сезоне 32-летний Рылов набрал 15 (8+7) очков при показателе полезности «плюс 7».

5. Андрей Кутейкин, защитник

32-летний Снайпер-дальнобойшик, потрясший воображение болельщиков и специалистов голами с центра поля в последнем Кубке Гагарина. Перешел в «Динамо» из «Авангарда» по ходу прошлого сезона. В целом набрал в обоих клубах 19 (8+11) очков. Из них 13 (7+6) — в 32 поединках за бело-голубых. Показатель полезности в прошлом сезоне — «плюс 18».

6. Мартиньш Карсумс, нападающий

Лучший бомбардир «Динамо» прошлого сезона — 35 (16+19) очков при показателе полезности «плюс 11». 31-летний Карсумс выступает за бело-голубых с 2013 года.

7. Михаил Варнаков, нападающий

Новичок «Динамо», летом перебравшийся в Москву из Казани, где всегда был на виду. Подходит бело-голубым по стилю.

В прошлом сезоне за «Ак Барс» 32-летний Варнаков набрал 25 (10+15) очков при показателе полезности «плюс 5».

8. Михаил Анисин, нападающий

Фигура, безусловно, непростая. Форвард с провальным прошлым сезоном. Однако болельщики «Динамо» не забыли, что именно Анисин стал лучшим снайпером в Кубке Гагарина-2012 и много сделал для того, чтобы «Динамо» стало тогда чемпионом страны.

Его будущая судьба в «Динамо» сейчас зависит от собственных усилий 29-летнего форварда. Сам Михаил пообещал, что залетов больше не будет.

9. Дастин Бойд, нападающий