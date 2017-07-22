«Динамо» крепнет на глазах! Девять игроков, которые станут костяком команды
Обозреватель «Советского спорта» — о мощных «мускулах», которые успели нарастить в московском клубе за две недели после его реорганизации.
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Видимо, что-то случилось...
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«Динамо» продолжает подготовку к сезону на базе в Новогорске. В субботу
Во времядвусторонки новичок московской команды Михаил Анисин уже раздавал голевые передачи. А Джастин Бойд рассказывал, что ни минуты не раздумывал над предложением Владимира Воробьева сменить Астану на Москву.
При этом тренерский штаб «Динамо» не скрывает, что селекционная работа продолжается. В частности,
Однако уже сейчас костяк будущей команды просматривается и выглядит довольно мощно. Что позволяет болельщикам «Динамо» рассчитывать, что их клуб после метаморфоз в руководстве нисколько не ослаб.
Перечислю ключевых игроков, которые уже тренируются в «Динамо» и на мой взгляд станут основой будущей команды.
1. Александр Еременко, вратарь
37-летний Еременко в представлениях не нуждается. Голкипер выступает за «Динамо» с 2011 года. Дважды за этот срок завоевывал Кубок Гагарина и признавался самым ценным игроком
В прошлом сезоне в 10 матчах сыграл на «ноль». Процент отраженных бросков — 95.
2. Юусо Хиетанен, защитник
32-летний финн стал лучшим
3. Илья Никулин, защитник
Один из самых известных воспитанников динамовской школы, трехкратный чемпион мира. В свои 35 лет Никулин также остается одним из лучших бомбардиров клуба. В прошлом сезоне на его счету 28 (8+20) очков. При показателе полезности «плюс 9».
4. Яков Рылов, защитник
Еще один из столпов обороны
5. Андрей Кутейкин, защитник
32-летний
6. Мартиньш Карсумс, нападающий
Лучший бомбардир «Динамо» прошлого сезона — 35 (16+19) очков при показателе полезности «плюс 11». 31-летний Карсумс выступает за
7. Михаил Варнаков, нападающий
Новичок «Динамо», летом перебравшийся в Москву из Казани, где всегда был на виду. Подходит
В прошлом сезоне за «Ак Барс» 32-летний Варнаков набрал 25 (10+15) очков при показателе полезности «плюс 5».
8. Михаил Анисин, нападающий
Фигура, безусловно, непростая. Форвард с провальным прошлым сезоном. Однако болельщики «Динамо» не забыли, что именно Анисин стал лучшим снайпером в Кубке Гагарина-2012 и много сделал для того, чтобы «Динамо» стало тогда чемпионом страны.
Его будущая судьба в «Динамо» сейчас зависит от собственных усилий 29-летнего форварда. Сам Михаил пообещал, что залетов больше не будет.
9. Дастин Бойд, нападающий
Канадский форвард на протяжении семи сезонов был одним из лидеров атак «Барыса». Прошлый чемпионат для него вышел скомканным