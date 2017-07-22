«Барыс» провёл мастер-класс для молодых хоккеистов

Около 40 детей, а также их семьи прибыли, чтобы встретиться с тренерским штабом и профессионалами из команды мастеров ХК «Барыс». Ребят приветствовал главный тренер команды Евгений Геннадьевич Корешков, который пожелал юным гостям удачи и хорошего занятия.



На льду детей уже ждали 7 игроков «Барыса» — Никита Михайлис, Дмитрий Гренц, Кирилл Полохов, Алихан Асетов, Александр Мелихов, Валерий Орехов и вратарь Денис Каратаев. Мастер-класс включал в себя два блока: упражнения и товарищеский матч. Ребята размялись, затем переняли опыт мастеров по владению шайбой, реализации моментов и другим хоккейным аспектам.