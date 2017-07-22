«Барыс» провёл мастер-класс для молодых хоккеистов
Астанинский «Барыс» провёл
мастер-класс для детей из алматинских хоккейных школ и команд, сообщает официальный сайт казахстанской команды.
Около 40 детей, а также их семьи прибыли, чтобы встретиться с тренерским штабом и профессионалами из команды мастеров ХК «Барыс». Ребят приветствовал главный тренер команды Евгений Геннадьевич Корешков, который пожелал юным гостям удачи и хорошего занятия.
На льду детей уже ждали 7 игроков «Барыса» — Никита Михайлис, Дмитрий Гренц, Кирилл Полохов, Алихан Асетов, Александр Мелихов, Валерий Орехов и вратарь Денис Каратаев.
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