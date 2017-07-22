Бойд: Решение об уходе из ХК «Барыс» после шести сезонов далось тяжело

«Динамо» 19 июля объявило о подписании двухлетнего контракта с нападающим Бойдом, который предыдущие шесть сезонов играл за «Барыс».

«Динамо» — это большой хоккейный клуб, а Москва отличный город, я рад быть здесь. Конечно, после шести лет в Астане решение об уходе далось тяжело. У меня в Астане осталась квартира, машина, теперь нужно решить, как с этим быть. «Динамо» сразу было одним из клубов в моем списке, куда бы я хотел перейти. Когда я узнал, что команду возглавит Владимир Воробьев (ранее работал в «Барысе»), то выбор дался легко, — сказал Бойд журналистам.

«Решение (экс-партнера по “Барысу”) Брэндона Боченски завершить карьеру не повлияло на мой уход из “Барыса”. Он еще в начале прошлого сезона мне сказал, что это его последний год. Я был очень рад играть с ним. Конечно, жду игр с “Барысом”, они будут особые для меня. Я запомнил сразу, что первый матч будет 23 сентября в Астане», — добавил Бойд.