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22 июля 2017, 14:40 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Хоккеист «Динамо» Анисин сообщил, что у него не будет проблем с режимом

НОВОГОРСК /Московская область/, 22 июля. /ТАСС/. Нападающий московского хоккейного клуба «Динамо» Михаил Анисин рассказал, что у него не будет проблем в команде с нарушением режима. Об этом он сообщил журналистам.

Ранее появлялась информация о многочисленных нарушениях режима игроком во время его выступления в ряде команд КХЛ. Увеличить
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Анисин подписал контракт с клубом нынешним летом. Форвард выступал в «Динамо» с 2012 по 2013 год и в составе бело-голубых стал обладателем Кубка Гагарина 2012 года. Ранее появлялась информация о многочисленных нарушениях режима игроком во время его выступления в ряде команд Континентальной хоккейной лиги.

«Таких приключений не будет. В Новокузнецке проблем с режимом не было, там были проблемы с главным тренером. В “Сочи” же нас с Андреем Первышиным убрали якобы из-за нарушений режима, — сказал Анисин. — Тогда мы просто приехали пораньше перед раскаткой, кто-то что-то сказал, после чего мы собрали баулы и нам объявили, что мы не с командой».

Последним клубом Анисина была казахстанская «Сарыарка», в которую он перешел в январе 2017 года.

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