Хоккеист «Динамо» Анисин сообщил, что у него не будет проблем с режимом
НОВОГОРСК /Московская область/, 22 июля. /ТАСС/. Нападающий московского хоккейного клуба «Динамо» Михаил Анисин рассказал, что у него не будет проблем в команде с нарушением режима. Об этом он сообщил журналистам.
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Видимо, что-то случилось...
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Анисин подписал контракт с клубом нынешним летом. Форвард выступал в «Динамо» с 2012 по 2013 год и в составе
«Таких приключений не будет. В Новокузнецке проблем с режимом не было, там были проблемы с главным тренером. В “Сочи” же нас с Андреем Первышиным убрали якобы
Последним клубом Анисина была казахстанская «Сарыарка», в которую он перешел в январе 2017 года.