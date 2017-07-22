Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30463527/
22 июля 2017, 14:19 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Воробьев: ХК «Динамо» (Москва) будет биться за Кубок Гагарина в сезоне-2017/18

МОСКВА, 22 июл — Р-Спорт, Семен Галькевич. Хоккеисты московского «Динамо» в предстоящем сезоне будут биться за Кубок Гагарина, заявил главный тренер «бело-голубых» Владимир Воробьев.

«Динамо» ранее дважды выигрывало главный трофей КХЛ — Кубок Гагарина (в 2012 и 2013 годах).

«Если не думать про Кубок Гагарина, зачем тогда жить? Нет, мы будем биться, будем готовиться серьезно. У нас хорошие вратари, неплохая оборона, сплав опыта и молодости в нападении, так что будем ставить самые серьезные задачи», — сказал Воробьев журналистам.

В настоящий момент не решено, на какой арене «Динамо» будет проводить домашние матчи. «Я бы хотел, чтобы команда играла в “Парке легенд”, там очень удобно для команды, для болельщиков. Как руководство решит, так и будет», — отметил он.

Динамо М
Новости Матчи Состав
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
21 июля

Испанская страсть и грация: откровенные фото супруги Дани Алвеса

Дочь тренера «Спартака» умерла на 24-м году жизни

Тренировка синхронисток: шоу в США против суровой реальности в России