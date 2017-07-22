Воробьев: ХК «Динамо» (Москва) будет биться за Кубок Гагарина в сезоне-2017/18

«Динамо» ранее дважды выигрывало главный трофей КХЛ — Кубок Гагарина (в 2012 и 2013 годах).

«Если не думать про Кубок Гагарина, зачем тогда жить? Нет, мы будем биться, будем готовиться серьезно. У нас хорошие вратари, неплохая оборона, сплав опыта и молодости в нападении, так что будем ставить самые серьезные задачи», — сказал Воробьев журналистам.

В настоящий момент не решено, на какой арене «Динамо» будет проводить домашние матчи. «Я бы хотел, чтобы команда играла в “Парке легенд”, там очень удобно для команды, для болельщиков. Как руководство решит, так и будет», — отметил он.