Хоккеисты «Динамо» подали заявления в трудовую инспекцию из-за долгов
МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Игроки московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо» подали заявления в трудовую инспекцию
из-за невыплаченных долгов по зарплате. Об этом журналистам заявил вратарь бело-голубых Александр Еременко.
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«Мы подали заявления в трудовую инспекцию. Дальше с нашими долгами будет уже разбираться государство. Было изначально понятно, что так и будет. Ничего не меняется», — сказал Еременко.
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Ранее капитан «Динамо» Алексей Терещенко сообщил, что не будет выступать за команду, пока не будут погашены долги перед игроками и сотрудниками клуба, включая работников клубной школы. При этом ООО ХК «Динамо», подавшее заявку в КХЛ, не планирует погашать долги перед командой, поскольку оно не является правопреемником АНО «ОХК «Динамо».
«Динамо» первый матч нового сезона проведет 23 августа дома против подмосковного «Витязя».