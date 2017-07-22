Хоккеисты «Динамо» подали заявления в трудовую инспекцию из-за долгов

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«Мы подали заявления в трудовую инспекцию. Дальше с нашими долгами будет уже разбираться государство. Было изначально понятно, что так и будет. Ничего не меняется», — сказал Еременко.

5 июня ООО «ХК «Динамо», являющееся структурой Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо», подало документы на участие в чемпионате КХЛ сезона-2017/18. В предыдущих сезонах документы на выступление в чемпионате подавала Автономная некоммерческая организация «Объединенный хоккейный клуб «Динамо», игроки имеют подписанные контракты именно с этой организацией. Долги АНО «ОХК «Динамо» составляют порядка 2 млрд рублей, из них около 800 млн рублей — это задолженность по зарплате хоккеистам.

4 июля 42 игрока «Динамо» получили статус неограниченно свободных агентов из-за долгов за три месяца, которые перед ними имеет АНО «Объединенный хоккейный клуб «Динамо». Позже такой же статус получили капитан «Динамо» в прошлом сезоне форвард Алексей Терещенко, защитники Илья Никулин и Дмитрий Вишневский, а также еще 14 хоккеистов.

Ранее капитан «Динамо» Алексей Терещенко сообщил, что не будет выступать за команду, пока не будут погашены долги перед игроками и сотрудниками клуба, включая работников клубной школы. При этом ООО ХК «Динамо», подавшее заявку в КХЛ, не планирует погашать долги перед командой, поскольку оно не является правопреемником АНО «ОХК «Динамо».

«Динамо» первый матч нового сезона проведет 23 августа дома против подмосковного «Витязя».