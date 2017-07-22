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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30463172/
22 июля 2017, 13:08 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

«Куньлунь» подписал соглашения с форвардами Коди Брэдли и Ху Яном

Китайский «Куньлунь Ред Стар» подписал контракты с североамериканскими нападающими Коди Брэдли и Ху Яном, сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

Контракт с Брэдли рассчитан на один сезон, Ху Ян подписал соглашение на два года.

В прошедшем сезоне 23-летний Брэдли играл в ECHL и третьей немецкой лиге, забив четыре гола за 21 встречу.

Китайский клуб также подтвердил расторжение заключенного в июне контракта с нападающим Вили Сопаненом, который не сумел пройти медицинское обследование.

Куньлунь
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