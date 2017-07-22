«Трактор» расторг контракт с вратарём Егором Назаровым
Челябинский «Трактор» решил расторгнуть контракт с голкипером Егором Назаровым, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.
22-летний голкипер провёл в КХЛ один матч в сезоне-2015/16. В минувшем сезоне Назаров выступал в МХЛ и ВХЛ за «Челмет» и «Спутник», отражая 95,5% бросков по своим воротам и пропуская в среднем 1,30 шайбы за матч.
Назаров является воспитанником челябинского хоккея.
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