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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30463072/
22 июля 2017, 12:54 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

«Трактор» расторг контракт с вратарём Егором Назаровым

Челябинский «Трактор» решил расторгнуть контракт с голкипером Егором Назаровым, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

22-летний голкипер провёл в КХЛ один матч в сезоне-2015/16. В минувшем сезоне Назаров выступал в МХЛ и ВХЛ за «Челмет» и «Спутник», отражая 95,5% бросков по своим воротам и пропуская в среднем 1,30 шайбы за матч.

Назаров является воспитанником челябинского хоккея.

Трактор
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