Воробьев: ХК «Динамо» надеется, что сыграет в КХЛ в «ВТБ Ледовом дворце»
НОВОГОРСК /Московская область/, 22 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккейный клуб «Динамо» надеется, что будет проводить домашние матчи в «ВТБ Ледовом дворце», который находится на территории
строительно-развлекательного квартала «Парк легенд». Об этом ТАСС сообщил главный тренер команды Владимир Воробьев.
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Дворец был построен в 2015 году к чемпионату мира, который проходил в Москве в 2016 году. С сезона-2015/16 «ВТБ Ледовый дворец» был домашней ареной «Динамо» в матчах чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
«Мы надеемся, что сыграем в “ВТБ Ледовом дворце”. Остались технические и юридические тонкости в переговорах, поэтому официально об этом мы пока объявить не можем», — сказал Воробьев.
В сезоне-2017/18 «ВТБ Ледовый дворец» станет домашней ареной московского «Спартака».