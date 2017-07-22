Хоккейный клуб «Авангард» расторг контракт с форвардом Михаилом Юньковым

Контракт расторгнут по взаимному соглашению сторон. Ранее стало известно, что «Авангард» поместил 31-летнего Юнькова в список отказов.

В прошлом сезоне форвард провел за «Авангард» 50 игр в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 7 очков (3 шайбы + 4 передачи), а также сыграл 12 матчей в плей-офф, в которых на его счету 3 (2+1) балла.