Хоккейный клуб «Авангард» расторг контракт с форвардом Михаилом Юньковым
МОСКВА, 22 июл —
Р-Спорт. «Авангард» расторг соглашение с нападающим Михаилом Юньковым, сообщается на официальном сайте омского хоккейного клуба.
Контракт расторгнут по взаимному соглашению сторон. Ранее стало известно, что «Авангард» поместил 31-летнего Юнькова в список отказов.
В прошлом сезоне форвард провел за «Авангард» 50 игр в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 7 очков (3 шайбы + 4 передачи), а также сыграл 12 матчей в
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