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22 июля 2017, 11:57 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Хоккейный клуб «Авангард» расторг контракт с форвардом Михаилом Юньковым

МОСКВА, 22 июл — Р-Спорт. «Авангард» расторг соглашение с нападающим Михаилом Юньковым, сообщается на официальном сайте омского хоккейного клуба.

Контракт расторгнут по взаимному соглашению сторон. Ранее стало известно, что «Авангард» поместил 31-летнего Юнькова в список отказов.

В прошлом сезоне форвард провел за «Авангард» 50 игр в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 7 очков (3 шайбы + 4 передачи), а также сыграл 12 матчей в плей-офф, в которых на его счету 3 (2+1) балла.

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