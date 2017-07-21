«Барыс» продолжает подготовку к сезону КХЛ в Алматы

Как известно, помимо игроков основного состава в Алматы прибыли и молодые ребята, проведшие минувший сезон в фарм-клубе «Номад», а также молодёжной команде «Снежные Барсы»..



Два игрока основной команды Найджел Доус и Кевин Даллмэн прибывают в Алматы 23-го июля, в воскресенье.



Евгений Геннадьевич Корешков:

— Хочу отметить, что сборы проходят по плану, для команды созданы идеальные условия, шикарная природа, хорошее питание и база. Ничто не мешает полностью сосредоточиться на тренировочном процессе. Мы завершили первую неделю. У нас шесть звеньев, команда поделена на 2 группы. Ежедневно мы проводим по 4 тренировки: по 2 на льду и на земле. Мы работаем над атлетизмом, вело программа, различные занятия. Это тяжелейшая нагрузка, но она необходима. В эти две недели и закладывается основной фундамент на сезон. Ребята все стараются, шесть звеньев, и каждое хочет себя проявить.



Мы приняли правильное решение, взяв с собой ряд молодых игроков, которые в минувшем сезоне играли в «Номаде» и «Снежных Барсах». Таким образом, мы их подводим по нагрузкам и кондициям к нашим основным игрокам. Понятно, что молодым сложнее, но они работают так же, как все. Выдерживают эти нагрузки, никаких поблажек они не получают. Благодаря такой работе молодые ребята быстрее смогут влиться в основную команду. Надеемся, что тяжелая работа даст результат уже по ходу сезона, и мы увидим игроков из «Номада» и «Снежных Барсов» в «Барысе».



В субботу 22 июля «Барыс» проведёт мастер класс для юных хоккеистов с участием игроков и тренерского штаба команды. Алматинские ребята и девчата 10−12 лет получат возможность познакомиться и потренироваться с мастерами. Кроме того, дети и хоккеисты проведут товарищеский матч, а затем пообщаются и сделают совместное фото.



Между тем, с сожалением сообщаем о том, что запланированный на 28-е июля товарищеский матч с хоккейным клубом «Алматы» отменён. Причиной тому послужило отравление игроков ХК «Алматы». На данный момент ряд игроков находится на лечении.