Билялетдинов и Зарипов снова вместе. «Ак Барс» вновь фаворит?

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«Ак Барс», сохранив Билялетдинова на посту главного тренера, вернув Зарипова и подписав семь молодых игроков, заметно повысил свои шансы на финал плей-офф и победу в Кубке Гагарина.

Новый двухлетний контракт с Билялетдиновым

В начале сезона-2016/17 было много слухов по поводу того, что Зинэтула Хайдярович по истечении контракта возьмёт паузу на неопределённый срок, а то и вообще закончит тренерскую карьеру. При таком раскладе у «Ак Барса» могли бы возникнуть большие проблемы. Хоккей Билялетдинова давно прижился в казанской команде, и приглашение нового тренера означало бы лишь то, что клуб из Казани будет переживать перестройку и потеряет систему, которую на протяжении долгих лет выстраивал главный тренер.

Но все слухи были развеяны после подписания нового контракта, который рассчитан на два года. Это говорит о том, что Билялетдинов ещё не сказал своё последнее слово в КХЛ. «На данный момент Зинэтула Хайдярович самый опытный и титулованный тренер в лиге, в этом плане он на голову выше всех», — сказал Данис Зарипов, недавно подписавший двухлетний контракт с «Ак Барсом».

Не так давно мэтр отечественного хоккея перешагнул отметку в 1000 матчей в чемпионатах России, а такой рекорд не скоро побьют, у ближайших преследователей: Милоша Ржиги и Андрея Назарова по 560 и 550 матчей в чемпионатах России.

Сейчас у «Ак Барса» все козыри на руках. На Западе питерские «армейцы» сильно потеряли после ухода Шипачёва и Дадонова, а ЦСКА провёл грандиозную перестройку, сменив половину команды и назначив нового тренера. На Востоке ещё одним фаворитом выглядит «Авангард», но сможет ли новый тренер привести в первом же сезоне команду к Кубку Гагарина, сказать трудно, а амбиции «Салавата» и новый тренер могут помешать уфимскому коллективу с ходу выиграть Кубок. Не стоит забывать, что выстроенная за годы игровая модель Билялетдинова превосходит возможности его визави, учитывая, что Скабелка и Вестерлунд возглавили свои клубы в межсезонье.

Возвращение Даниса Зарипова

Данис Зарипов, не так давно подписавший с «Ак Барсом» двухлетний контракт, не просто вернулся в родной клуб, а приехал побеждать, обозначив главную задачу на сезон: «Цель одна, самая высокая — отобрать у питерского СКА кубок Гагарина и поднять его над головой». Кто, как не Данис со своим опытом и в связке с новыми партнёрами, способен повести за собой партнёров по команде.

В межсезонье казанский коллектив приобрёл семерых молодых игроков из новокузнецкого «Металлурга», которым нужен хороший наставник не только в лице главного тренера, но и в качестве партнёра, который может поделиться игровым опытом и взять под опеку молодых ребят. Отчасти такую роль будет выполнять Данис в клубе, ставшем для него родным. В сумме от этого контракта выиграли все — и игрок, и клуб. Билялетдинов серьёзно нацелен на победу, сохранив лидеров команды и подписав молодых игроков. Зинэтула Хайдярович готов отправиться в поход за третьим Кубком Гагарина.

Длинная «скамейка» и опытные легионеры

Важным компонентом игры казанского коллектива являются легионеры. Юркому форварду Азеведу, силовому нападающему Секачу и защитнику Охтамаа, приехал помогать опытный экс-форвард «Эдмонтона» Антон Ландер, отыгравший за океаном 393 матча.

Учитывая, что Азеведо является креативным игроком и созидателем в одном звене, то теперь у «Ак Барса» есть ещё один игрок, вокруг которого можно будет строить атаку — Данис Зарипов. Стоит отметить и возвращение в Россию Станислава Галиева из «Кэпиталз». Для 25-летнего форварда это один из возможных шансов перезапустить свою карьеру.

Сочетание опыта и амбиций молодых игроков позволят Билялетдинову выстроить и подготовить команду к финальной части турнира. На данный момент в команде 31 полевой игрок и 3 вратаря. Конечно, посоревноваться в длине «скамейки» с одним из «армейских» клубов будет сложно, но в качестве игры данные игроки ничуть не уступают.

В грядущем сезоне решающим фактором будет являться не только физическая готовность хоккеистов, но и возможность ротации состава. Билялетдинов ранее не раз по ходу сезона тасовал и наигрывал звенья, давая шанс молодым игрокам проявить себя, что позволяло ему держать клуб в топе среди российских команд.

Сейчас команда из столицы Татарстана полностью укомплектована, и единственным камнем преткновения может стать нестабильная игра вратарской линии. Но учитывая, что в связи с Олимпиадой на месяц будет приостановлен регулярный чемпионат, у тренеров будет возможность физически нагрузить и подготовить своих игроков к играм плей-офф. Так что шансы у «Ак Барса» на победу в Кубке Гагарина повышаются, ведь потенциальных «сборников» в команде Билялетдинова не так много.

Ярослав Дехтярёв