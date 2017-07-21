Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30456554/
21 июля 2017, 15:27 | Хоккей: КХЛ | Sports.kz

Лакиза подписал с «Барысом» новый контракт

Как стало известно сайту Шайба.kz, защитник Артемий Лакиза подписал с астанинским «Барысом» новый контракт.

Как стало известно сайту Шайба.kz защитник Артемий <span class=error>Лакиза</span> подписал с <span class=error>астанинским</span> <span class=error>Барысом</span> новый контракт. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В прошлом сезоне 30-летний хоккеист сыграл в регулярном чемпионате КХЛ 3 матча, набранными очками не отметился. В составе «Номада» он провёл 59 игр и записал в актив 23 (13+10) очка.

Также воспитанник Барнаула выступал за сборную Казахстана на олимпийской квалификации в Осло, Азиатских играх в Саппоро и чемпионате мира в Киеве.

Барыс
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
29 июня

Трансляция матча Лиги Европы «Иртыш» - «Дунав»

СМИ почувствовали у «Канело» страх перед Головкиным

Трансляция матча Лиги Европы «Широки Бриег» - «Ордабасы»