Лакиза подписал с «Барысом» новый контракт
Как стало известно сайту Шайба.kz, защитник Артемий Лакиза подписал с астанинским «Барысом» новый контракт.
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В прошлом сезоне 30-летний хоккеист сыграл в регулярном чемпионате КХЛ 3 матча, набранными очками не отметился. В составе «Номада» он провёл 59 игр и записал в актив 23 (13+10) очка.
Также воспитанник Барнаула выступал за сборную Казахстана на олимпийской квалификации в Осло, Азиатских играх в Саппоро и чемпионате мира в Киеве.
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