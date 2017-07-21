Ковальчук метит в супергерои! Как Илья станет лучшим российским игроком ХХI века

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Не успели еще утихнуть споры специалистов о том, почему Ковальчук не вернулся за океан этим летом, подписав новый контракт со СКА, а известный форвард уже сделал новое заявление: «Через год вернусь в НХЛ, есть там еще несбывшиеся мечты…».

И вот тут мне хочется сразу вернуться к вышеупомянутым спорам. Потому что многие любители хоккея всерьез считают, что Илья не полетел в этом году за океан, потому что там у него не срослось и не больно он клубам НХЛ нужен…

А я с самого начала утверждал, что если бы Илья хотел бы заканчивать карьеру в КХЛ, то никогда бы не подписал однолетний контракт в 34 года. Это просто неразумно.

И вот сегодня Ковальчук подтвердил мои слова, объявив, что будущий сезон — последний для него в КХЛ.

Что же это означает?

А то, что Ковальчук поставил перед собой две огромные задачи. Или, скорее даже, решил покорить еще две вершины в своей карьере, которые до сих пор не взяты.

Первая — Олимпиада.

Именно ради нее Илья принял решение задержаться в КХЛ на один сезон. И у него есть большие шансы попасть в сборную России и в ее составе выиграть Зимние игры. Если бы не было, СКА бы с форвардом контракт не подписал — тут все прозрачно. Даже с учетом того, что отношения между главным тренером сборной России Олегом Знарком и Ковальчуком — не самые простые.

Вторая — Кубок Стэнли.

Ну, а о каких еще несбывшихся мечтах может говорить форвард, который поедет в НХЛ в 35 лет? Ну не за деньгами же он туда рванет? Рискну предположить, что за шесть сезонов в СКА (включая локаут) Илья заработал столько, что может о славе думать гораздо больше, чем о финансах.

И это даст ему своеобразную свободу выбора в переговорах с клубами НХЛ. Позволит выбирать среди реальных претендентов на Кубок Стэнли, не заламывая при этом слишком высокую цену.

И если планы Ковальчука сбудутся…

Смотрите, что получается. Илья уже двукратный чемпион мира. Плюс он — самый ценный игрок и лучший нападающий ЧМ-2009. На мировых первенствах у форварда вообще двойной полный медальный набор — два «золота», два «серебра», две «бронзы».

Илья — двукратный чемпион России. И как бы его не критиковали год назад в СКА, именно Ковальчук дважды выходил на лед с капитанской повязкой, когда армейцы побеждали в финалах Кубка Гагарина.

То если две важнейших позиции в карьере любого профессионального игрока — чемпион мира и чемпион своей страны — закрыты с лихвой.

Теперь на очереди у Ковальчука Олимпиада. Напомню, что бронзовая медаль Зимних игр у него уже есть — за 2002-й год. Но этого мало. В 2018 году надо брать «золото». И наши шансы на победу велики.

Если они сбудутся (во что мы верим), то Ковальчук сразу вслед за этим отправится за последним не взятым рубежом в своей карьере — Кубком Стэнли.

Получается так, что среди российских форвардов Илья — чуть ли не единственный, у кого есть реальная возможность собрать в ближайшие годы четыре главных хоккейных трофея — Кубок Гагарина, «золото» чемпионата мира, «золото» Олимпиады и Кубок Стэнли.

К примеру, у Александра Овечкина не хватает в этом списке также двух последних пунктов. И все идет к тому, что на ОИ-2018 его не отпустят.

У трехкратного обладателя Кубка Стэнли Евгения Малкина нет в коллекции не только олимпийских медалей, но и Кубка Гагарина. И, исходя из того, что наш знаменитый центрфорвард возвращаться в Россию не собирается, может уже и никогда не быть.

А для Ковальчука, повторюсь, взять четыре главных хоккейных приза вполне реально. Напомню, что хоккей — это командный вид спорта. Где величие игрока в итоге измеряется не личными показателями, а количеством завоеванных наград. Именно звания чемпионов и олимпиоников навсегда остаются в истории.

Обойти Илью в этой гонке за право называться самым великим российским игроком ХХI века может только его не менее знаменитый партнер по СКА Павел Дацюк.

Но «волшебнику», финтами которого мы еще долго будем восхищаться, вчера исполнилось 39 лет. Концовку прошлого сезона Павел пропустил из-за серьезной травмы. И сейчас у меня нет твердой уверенности, что он примет участие в Олимпиаде-2018.

А так, в личной коллекции Дацюка есть и «золото» ЧМ-2012, и Кубок Стэнли (2002, 2008) и Кубок Гагарина-2017.

Дмитрий Пономаренко