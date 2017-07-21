«Нефтехимик» подписал контракт с защитником Граборенко

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В прошлом сезоне Граборенко выступал в составе минского «Динамо», провёл 17 матчей в КХЛ, в которых забросил 2 шайбы и стал автором 6 результативных передач, набрав 8 очков при показателе полезности «+6», а также отбыл 23 штрафные минуты.



Помимо этого, на счету Граборенко 119 матчей в АХЛ в составе «Олбани Дэвилз», в которых он записал себе в актив 48 очков по системе гол+пас (14+34).