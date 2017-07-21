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21 июля 2017, 14:37 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Назаров: Не буду настаивать на смене хоккейного гражданства Граборенко

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров прокомментировал подписание однолетнего соглашения с белорусским защитником Романом Граборенко.

Главный тренер <span class=error>Нефтехимика</span> Андрей Назаров прокомментировал подписание однолетнего соглашения с белорусским защитником Романом <span class=error>Граборенко</span>. Увеличить
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«Роман Граборенко — габаритный и перспективный защитник, прошедший школу AHL. Набирал там много очков. У него хороший бросок от синей линии, видение площадки. Планируем использовать его в большинстве. Нашли этого хоккеиста благодаря моему помощнику Славе Гусову. Он сам минчанин, хорошо знал игрока, рассказал нам о его сильных сторонах.

Настаивать на смене хоккейного гражданства на примере Андрея Стася я не буду. Мы уважаем суверенитет республики Беларусь. Права на Граборенко принадлежат “Нефтехимику”, но за сборную своей страны Роман сможет выступать в любое время», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В прошлом сезоне Граборенко сыграл за минское «Динамо» 17 матчей, в которых сумел записать на свой счёт 8 (2+6) результативных баллов при показателе полезности «+7» и 21 минуте штрафного времени.

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