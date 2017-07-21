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21 июля 2017, 14:12 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

В Сети представлена форма «Трактора» на сезон-2017/18

В Сети появилось изображение игровой формы челябинского «Трактора», в которой команда собирается выступать в сезоне-2017/18.

В новом сезоне челябинцы отмечают свой 70-летний юбилей, в рамках которого клуб уже представил логотип нового сезона, а также визуальный ряд.

©  Чемпионат.com

К старту сезона масштабная картина «Поколение “Т”» с Виктором Шуваловым, Геннадием Цыгуровым, Николаем Макаровым, Евгением Кузнецовым, Валерием Белоусовым и лидером нынешнего «Трактора» Максимом Якуценей украсит фасад Арены «Трактор» имени Валерия Белоусова.

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