В Сети представлена форма «Трактора» на сезон-2017/18

В новом сезоне челябинцы отмечают свой 70-летний юбилей, в рамках которого клуб уже представил логотип нового сезона, а также визуальный ряд.

К старту сезона масштабная картина «Поколение “Т”» с Виктором Шуваловым, Геннадием Цыгуровым, Николаем Макаровым, Евгением Кузнецовым, Валерием Белоусовым и лидером нынешнего «Трактора» Максимом Якуценей украсит фасад Арены «Трактор» имени Валерия Белоусова.