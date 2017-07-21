Клуб КХЛ «Адмирал» погасил все задолженности по зарплате
ТАСС, 21 июля. Владивостокский «Адмирал» погасил все задолженности перед хоккеистами и персоналом за прошедший сезон. Об этом сообщил исполняющий обязанности генерального директора клуба Камил Гаджиев, слова которого приводятся в официальной группе команды «ВКонтакте».
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«Да, у клуба есть определенные обязательства. К счастью, они не распространяются ни на хоккеистов, ни на персонал. Для нас как для руководства это самый главный вопрос, мы его закрыли», — сказал Гаджиев.
«Что касается задолженностей, они возникали по ходу деятельности клуба, многие относятся к старинным временам. Постепенно выплаты идут,
Ранее КХЛ сообщила, что братиславский «Слован» и «Адмирал» не предоставили документы, подтверждающие погашение задолженности перед хоккеистами за прошедший сезон. Крайним сроком выплат долгов клубами КХЛ игрокам являлось 1 июля.
«Адмирал» в минувшем сезоне занял седьмое место в Восточной конференции, в первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина команда уступила омскому «Авангарду».
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