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21 июля 2017, 12:31 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Клуб КХЛ «Адмирал» погасил все задолженности по зарплате

ТАСС, 21 июля. Владивостокский «Адмирал» погасил все задолженности перед хоккеистами и персоналом за прошедший сезон. Об этом сообщил исполняющий обязанности генерального директора клуба Камил Гаджиев, слова которого приводятся в официальной группе команды «ВКонтакте».

Ранее КХЛ сообщила что братиславский Слован и Адмирал не предоставили документы подтверждающие погашение задолженности перед хоккеистами за прошедший сезон. Увеличить
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«Да, у клуба есть определенные обязательства. К счастью, они не распространяются ни на хоккеистов, ни на персонал. Для нас как для руководства это самый главный вопрос, мы его закрыли», — сказал Гаджиев.

«Что касается задолженностей, они возникали по ходу деятельности клуба, многие относятся к старинным временам. Постепенно выплаты идут, где-то происходит реструктуризация. Это нормальный финансовый процесс, думаю, он есть практически в любом клубе, который играет в КХЛ», — добавил Гаджиев.

Ранее КХЛ сообщила, что братиславский «Слован» и «Адмирал» не предоставили документы, подтверждающие погашение задолженности перед хоккеистами за прошедший сезон. Крайним сроком выплат долгов клубами КХЛ игрокам являлось 1 июля.

«Адмирал» в минувшем сезоне занял седьмое место в Восточной конференции, в первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина команда уступила омскому «Авангарду».

Адмирал
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