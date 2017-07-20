Яри Курри: «Йокерит» нацелен на Кубок Гагарина. Но мы не кричим об этом
Генеральный менеджер финского клуба поделился мнением об усилении команды и перспективах ее выступления в юбилейном сезоне.
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ВОЗВРАЩЕНИЕ МОЗЕСА НЕ ОБСУЖДАЛИ
— «Йокерит» — самый стабильный из зарубежных клубов в КХЛ. Как планируете улучшить результаты в предстоящем сезоне?
— Мы не удовлетворены результатами предыдущих сезонов. В наш четвертый год в лиге мы точно выступим лучше. В прошлом у нас были взлеты и падения, в
— Их приход добавит стабильности в обороне?
— Именно. Приобретение Гилроя, Лепистё, Лундина и Кивистё укрепит наши ряды. Это сильные исполнители и потенциальные лидеры. С ними у нас уже 9 защитников хорошего уровня. Нам понадобятся все резервы в сжатом календаре олимпийского сезона, и каждый игрок получит достаточно практики. Мы также укрепили последний рубеж, пригласив Карри Рамо. К тому же мы добавили в ростер несколько молодых ребят.
— Вы удивили подписанием 18-летнего нападающего Эли Толванена из USHL (выбранным перед Климом Костиным на драфте в Чикаго. — Прим. «СЭ»).
— Мы всегда стремимся подписать финскую молодежь. Как только Эли вернулся из Северной Америки, мы начали переговоры и договорились о контракте. Пока Толванен очень молод, и мы готовы подождать. Уверен, что в будущем талант Эли проявится, и он покажет, что даже в юном возрасте может уверенно выступать в КХЛ.
— Рассчитываете, что переехавшие из НХЛ Генри Иконен и Никлас Йенсен станут лидерами?
— Это довольно молодые нападающие (Иконену — 23 года, Йенсену — 24. — Прим. «СЭ»), которые поведут нас в светлое будущее. Никлас не выступал в Европе с локаута и после окончания контракта с «Рейнджерс» искал клуб в сильной лиге с партнерами высокого уровня. Та же история с Иконеном. Оба будут прогрессировать, перенимать мастерство у наших лидеров и могут их заменить.
— Планировали подписать Лори Корпикоски, Юрки Йокипакку и других свободных агентов?
— Конечно, мы знаем, что они без контракта, но пока не связывались с ними. Одна вакансия в составе у нас осталась, но мы начнем чемпионат в текущем составе. Посмотрим, как проявят себя в начале чемпионата наши нынешние ребята.
— Вас не заинтересовал даже Стив Мозес, расторгнувший недавно контракт со СКА?
— Нет, мы не обсуждали возвращение Стива (беседа состоялась до подписания Мозесом контракта с клубом АХЛ «Рочестер». — прим. «СЭ»).
ЯЛОНЕН ДЕРЖИТ МАРКУ ОДНОГО ИЗ ЛУЧШИХ ФИНСКИХ ТРЕНЕРОВ
— Почему многие финские лидеры предпочитают «Йокерит» командам национального чемпионата?
— Мы всегда в поиске лучших финских хоккеистов, поскольку базируемся в Хельсинки. Ребят привлекает возможность выступить во второй по силе лиге мира под руководством квалифицированных тренеров, в отличном городе, на первоклассной арене. Кроме того, у нас великолепные болельщики.
— В этом сезоне «Йокерит» отпразднует свое 50-летие двумя матчами на открытом воздухе. Что интересного наметили?
— Мы планируем широкомасштабные торжества в городе для наших болельщиков. Действительно, проведем Зимнюю классику со СКА в декабре и надеемся успешно завершить сезон.
— Учитывая знаменательную дату, в руководстве нацелили команду на Кубок Гагарина?
— Конечно, мы хотим выиграть трофей, хоть и не кричим об этом на каждом шагу. Мы входим в число претендентов, но предпочитаем держаться в тени. Впереди — тяжелый сезон, особенно для лидеров чемпионата, и сейчас трудно предсказать победителя.
— Уверены, что Юкка Ялонен может привести «Йокерит» к успеху?
— Абсолютно. Отлично знаю возможности Юкки. Ялонен долгое время держит марку одного из лучших финских специалистов, где бы он ни работал.
ИСКЛЮЧЕНИЕ «КУЗНИ» — ПРИМЕР НЕДАЛЬНОВИДНОЙ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ КЛУБА
— Несколько российских энхаэловцев вернулись в клубы КХЛ с прицелом на Олимпиаду. Вы обсуждали с Финской хоккейной ассоциацией планы по комплектованию олимпийской команды вашими хоккеистами?
— Мы обсудим этот момент после старта сезона на уровне главных тренеров. Многое зависит от формы и выступления наших игроков. Здорово, что
— Позицию НХЛ связываете с финансовыми интересами?
— О причинах мне доподлинно неизвестно. Говорят многое, но очень жаль, что лучшие хоккеисты не выступят в Пхенчхане, куда они могут и хотят поехать. Решение не ехать на Олимпиаду, разумеется, бьет по игрокам и болельщикам.
— В то же время для молодых ребят появляется уникальный шанс выступить на олимпийском льду.
— Да. Мы откроем для себя массу новых интересных игроков, которые при других обстоятельствах не смогли бы выступить за сборную на Олимпиаде. У них появится возможность осуществить свои мечты.
— В конце сезона в КХЛ шокировали общественность исключением «Кузни». Как вы оцените его в перспективе будущего уменьшения количества участников?
— Решение было непростым, но в лиге вынужденно пошли на это для развития бизнеса. Пришлось сделать шаг назад, чтобы двигаться вперед. КХЛ идет в правильном направлении, побуждая каждый клуб улучшать свое финансовое положение. Исключение новокузнецкого «Металлурга» показало, каким будет результат от недальновидной финансовой политики и работы менеджмента.
— Не опасаетесь ли, что европейский путь развития стал менее актуальным для лиги, и в выступлении «Йокерита» уже не столь заинтересованы? Достаточно посмотреть на уход «Медведшчака» и увеличение китайского представительства в российских лигах.
— Только будущее покажет, какой путь изберет лига. В ближайшие два года мы все узнаем. Думаю, у европейских стран и КХЛ остался взаимный интерес. Мы работаем в тесной коммуникации и готовы развиваться.
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