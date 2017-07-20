«Югра» отыгралась со счёта 1:3 и одолела «Неман» в товарищеском матче

В первом периоде автором единственного гола стал Иван Лекомцев, отличившийся в большинстве. Во второй двадцатиминутке «Неман» благодаря дублю Вячеслава Лисичкина отыгрался и вышел вперёд, а затем Константин Боглановский сделал счёт 3:1. Константин Панов сократил отставание, а в середине третьего периода Виталий Шулаков сравнял счёт. В овертайме шайб заброшено не было, в буллитной серии верх одержала «Югра», победный бросок на счету Андрея Анкудинова.