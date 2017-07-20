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20 июля 2017, 19:45 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

«Югра» отыгралась со счёта 1:3 и одолела «Неман» в товарищеском матче

Ханты-мансийская «Югра» обыграла гродненский «Неман» в товарищеском матче. Встреча, проходившая на «Чижовка-Арене» в Минске, завершилась со счётом 4:3 Б.

В первом периоде автором единственного гола стал Иван Лекомцев, отличившийся в большинстве. Во второй двадцатиминутке «Неман» благодаря дублю Вячеслава Лисичкина отыгрался и вышел вперёд, а затем Константин Боглановский сделал счёт 3:1. Константин Панов сократил отставание, а в середине третьего периода Виталий Шулаков сравнял счёт. В овертайме шайб заброшено не было, в буллитной серии верх одержала «Югра», победный бросок на счету Андрея Анкудинова.

Югра
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