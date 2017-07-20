Магнитогорский «Металлург» взял 29 хоккеистов на подготовительный сбор в Германии

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Как сообщается, команда вылетела в немецкий Гармиш-Партенкирхен в четверг. Хоккеистам «Магнитки» предстоит провести 10-дневный сбор с двухразовыми тренировками на льду и работой в тренажерном зале. В конце сбора «Металлург» проведет контрольный матч против подольского «Витязя». В Германию «Магнитка» вылетела в следующем составе:

Вратари — Василий Кошечкин, Илья Самсонов, Дмитрий Лозебников;.

защитники — Евгений Бирюков, Никита Бобряшов, Александр Будкин, Денис Денисов, Григорий Дронов, Александр Игошев, Сергей Терещенко, Ярослав Хабаров, Николас Шаус, Дмитрий Шуленин;.

нападающие — Илья Берестенников, Владислав Дюкарев, Артем Железков, Денис Казионов, Владислав Калетник, Ян Коварж, Ярослав Косов, Сергей Мозякин, Оскар Осала, Денис Платонов, Никита Сироткин, Евгений Тимкин, Томаш Филиппи, Игорь Швырёв, Антон Шенфельд, Мэтью Эллисон.