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20 июля 2017, 19:09 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Магнитогорский «Металлург» взял 29 хоккеистов на подготовительный сбор в Германии

МОСКВА, 20 июл — Р-Спорт. Тренерский штаб магнитогорского «Металлурга» во главе с Ильей Воробьевым взял 29 хоккеистов команды на подготовительный сбор в Германии, сообщается на официальном сайте серебряного призера Кубка Гагарина-2017.

Тренерский штаб магнитогорского Металлурга во главе с Ильей <span class=error>Воробьевым</span> взял 29 хоккеистов команды на подготовительный сбор в Германии сообщается на официальном сайте серебряного призера Кубка <span class=error>Гагарина</span>-2017. Увеличить
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Как сообщается, команда вылетела в немецкий Гармиш-Партенкирхен в четверг. Хоккеистам «Магнитки» предстоит провести 10-дневный сбор с двухразовыми тренировками на льду и работой в тренажерном зале. В конце сбора «Металлург» проведет контрольный матч против подольского «Витязя». В Германию «Магнитка» вылетела в следующем составе:

Вратари — Василий Кошечкин, Илья Самсонов, Дмитрий Лозебников;.

защитники — Евгений Бирюков, Никита Бобряшов, Александр Будкин, Денис Денисов, Григорий Дронов, Александр Игошев, Сергей Терещенко, Ярослав Хабаров, Николас Шаус, Дмитрий Шуленин;.

нападающие — Илья Берестенников, Владислав Дюкарев, Артем Железков, Денис Казионов, Владислав Калетник, Ян Коварж, Ярослав Косов, Сергей Мозякин, Оскар Осала, Денис Платонов, Никита Сироткин, Евгений Тимкин, Томаш Филиппи, Игорь Швырёв, Антон Шенфельд, Мэтью Эллисон.

В минувшем сезоне «Металлург» дошел до финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), где уступил петербургскому СКА в серии до четырех побед со счетом 1−4.

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