Магнитогорский «Металлург» взял 29 хоккеистов на подготовительный сбор в Германии
МОСКВА, 20 июл —
Р-Спорт. Тренерский штаб магнитогорского «Металлурга» во главе с Ильей Воробьевым взял 29 хоккеистов команды на подготовительный сбор в Германии, сообщается на официальном сайте серебряного призера Кубка Гагарина-2017.
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Видимо, что-то случилось...
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Как сообщается, команда вылетела в немецкий
Вратари — Василий Кошечкин, Илья Самсонов, Дмитрий Лозебников;.
защитники — Евгений Бирюков, Никита Бобряшов, Александр Будкин, Денис Денисов, Григорий Дронов, Александр Игошев, Сергей Терещенко, Ярослав Хабаров, Николас Шаус, Дмитрий Шуленин;.
нападающие — Илья Берестенников, Владислав Дюкарев, Артем Железков, Денис Казионов, Владислав Калетник, Ян Коварж, Ярослав Косов, Сергей Мозякин, Оскар Осала, Денис Платонов, Никита Сироткин, Евгений Тимкин, Томаш Филиппи, Игорь Швырёв, Антон Шенфельд, Мэтью Эллисон.
В минувшем сезоне «Металлург» дошел до финала
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