Граборенко продолжит карьеру в одном из российских клубов КХЛ

Континентальная хоккейная лига создавалась как глобальный международный проект в противовес НХЛ. Ее первый президент Александр Медведев с большим энтузиазмом говорил о новых клубах из дальнего зарубежья. К своему десятому сезону КХЛ подошла с шестью иностранными клубами, среди которых «Барыс» и минское «Динамо». В последние годы заграничные команды лиги сопровождают нестабильность, долги и низкие спортивные результаты. Корреспондент «СЭ» разбирается, стоит ли нам продолжать присоединять новые хоккейные территории.