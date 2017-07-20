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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30445058/
20 июля 2017, 14:58 | Хоккей: КХЛ | Прессбол

Граборенко продолжит карьеру в одном из российских клубов КХЛ

Белорусский защитник Роман Граборенко продолжит карьеру в России, сообщает sportnaviny.com. 24-летний защитник в ближайшее время пополнит ряды одного из российских клубов КХЛ.

Белорусский защитник Роман Граборенко продолжит карьеру в России сообщает sportnaviny.com. 24-летний защитник в ближайшее время пополнит ряды одного из российских клубов КХЛ. Увеличить
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Как ранее сообщал «Прессбол», контракт между защитником и минским «Динамо» истек 30 апреля и хоккеист не согласился продлевать его, а позднее стал ограничено свободным агентом. В прошлом сезоне Граборенко сыграл за минское «Динамо» 17 матчей, в которых сумел записать на свой счет 8 (2+6) результативных баллов.

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