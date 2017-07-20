Нужны ли КХЛ зарубежные клубы?
Континентальная хоккейная лига создавалась как глобальный международный проект в противовес НХЛ. Ее первый президент Александр Медведев с большим энтузиазмом говорил о новых клубах из дальнего зарубежья. К своему десятому сезону КХЛ подошла с шестью иностранными клубами, среди которых «Барыс» и минское «Динамо». В последние годы заграничные команды лиги сопровождают нестабильность, долги и низкие спортивные результаты. Корреспондент «СЭ» разбирается, стоит ли нам продолжать присоединять новые хоккейные территории.
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«КУНЬЛУНЬ» МОЖЕТ СТАТЬ ФАВОРИТОМ
Иностранные клубы нужны КХЛ, так как мы единственная сила, которая способна разбудить амфорную ИИХФ и поднять страны Старого Света на противоборство с НХЛ. Но, к сожалению, после создания нашей лиги изменился мир, и все уже видится не так чудесно. Но нам нужны команды, которые находятся вне границ России. Это очень полезно для развития хоккея.
Беда в том, что все клубы, которые хотят играть в КХЛ, думают и о российских деньгах, так как в нашей лиге привыкли слишком много тратить. Постепенно мы решаем вопрос с «потолком» зарплат, но остаются вопросы по перелетам, логистике.
Пока же взят курс на «Восток», хотя мы еще и «Запад» не обработали. Китайский «Куньлунь» — только номинально китайский. Это некая сборная Финляндии и Северной Америки. Не удивляйтесь, если они будут не только выше многих в конференции, но и устроят праздник в
У «Йокерита» другие проблемы. Клуб наиболее стабилен из всех зарубежных команд. Но менеджмент в последние пару сезонов откровенно разочаровывает своими действиями. Еще до окончания своего второго сезона в КХЛ они объявили, что главный тренер Эркка Вестерлунд проводит последний сезон, чем расслабили хоккеистов (нечто подобное случилось с «Сент-Луисе» перед уходом Кена Хичкока), а затем ошиблись с приглашением нового тренера. Юкка Ялонен
ВЕЧНЫЙ ДОЛЖНИК «СЛОВАН»
«Слован» — самый несчастный западный клуб лиги. Хуже него был только «Медвешчак», но загребцы со скрипом доиграли чемпионат и быстро удалились из КХЛ. В Братиславе нет денег, нет интереса местных бизнесменов к нашему рынку: они искали российские структуры, имеющие интересы в их стране. Кажется, нашли, но, видимо, не в нужном объеме. Напомним, что «Слован» — один из двух коллективов, имеющий долги даже не за прошлый, а за позапрошлый сезон.
При этом я не представляю лигу без Братиславы, так как видел вживую, сколько народа там приходит и на товарищеский матч летом, и в Рождество на «Нефтехимик» и «Ладу». И не бесплатно, а за деньги. Но вырученных средств за билеты с трудом хватает, чтобы хотя бы обеспечивать логистику — на зарплату не остается. Вроде бы теперь станет лучше, только словацкий клуб живет от весны до весны. Что будет в мае следующего года, непонятно.
Не самые лучшие дела с финансированием и у рижан, но они вроде бы решили проблему на пару лет и получили бюджет для крепкой команды. В Латвии сейчас локальный скандал.
Проблемы минского клуба схожи с теми, что есть у любых российских в любом регионе. Власть сначала любит хоккей, а потом не любит, и все это сказывается на команде. Сейчас опять они пошли не туда, но
В общем, ни один из иностранных клубов, кроме «Куньлуня», визуально ничем не лучше, чем условный «Автомобилист», «Нефтехимик» или «Трактор». Но надо ли от них отказываться? Конечно, нет! Каждый из клубов
Но этого не случится в ближайший год. Сил пока не хватает.
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