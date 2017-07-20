Нужны ли КХЛ зарубежные клубы?

«КУНЬЛУНЬ» МОЖЕТ СТАТЬ ФАВОРИТОМ

Иностранные клубы нужны КХЛ, так как мы единственная сила, которая способна разбудить амфорную ИИХФ и поднять страны Старого Света на противоборство с НХЛ. Но, к сожалению, после создания нашей лиги изменился мир, и все уже видится не так чудесно. Но нам нужны команды, которые находятся вне границ России. Это очень полезно для развития хоккея.

Беда в том, что все клубы, которые хотят играть в КХЛ, думают и о российских деньгах, так как в нашей лиге привыкли слишком много тратить. Постепенно мы решаем вопрос с «потолком» зарплат, но остаются вопросы по перелетам, логистике.

Пока же взят курс на «Восток», хотя мы еще и «Запад» не обработали. Китайский «Куньлунь» — только номинально китайский. Это некая сборная Финляндии и Северной Америки. Не удивляйтесь, если они будут не только выше многих в конференции, но и устроят праздник в плей-офф. Пока мы просто не видели эту команду вживую, но по именам — это один из фаворитов.

У «Йокерита» другие проблемы. Клуб наиболее стабилен из всех зарубежных команд. Но менеджмент в последние пару сезонов откровенно разочаровывает своими действиями. Еще до окончания своего второго сезона в КХЛ они объявили, что главный тренер Эркка Вестерлунд проводит последний сезон, чем расслабили хоккеистов (нечто подобное случилось с «Сент-Луисе» перед уходом Кена Хичкока), а затем ошиблись с приглашением нового тренера. Юкка Ялонен давным-давно показывал какие-то результаты на клубном уровне и сработал просто ужасно в прошлом сезоне. Ему дадут для экспериментов и этот год, так что вряд ли финский клуб снова выступит успешно. К тому же в Хельсинки стали не столь внимательно подбирать игроков. Впрочем, выбор может быть и удачным, но с таким тренером этого не понять.

ВЕЧНЫЙ ДОЛЖНИК «СЛОВАН»

«Слован» — самый несчастный западный клуб лиги. Хуже него был только «Медвешчак», но загребцы со скрипом доиграли чемпионат и быстро удалились из КХЛ. В Братиславе нет денег, нет интереса местных бизнесменов к нашему рынку: они искали российские структуры, имеющие интересы в их стране. Кажется, нашли, но, видимо, не в нужном объеме. Напомним, что «Слован» — один из двух коллективов, имеющий долги даже не за прошлый, а за позапрошлый сезон.

При этом я не представляю лигу без Братиславы, так как видел вживую, сколько народа там приходит и на товарищеский матч летом, и в Рождество на «Нефтехимик» и «Ладу». И не бесплатно, а за деньги. Но вырученных средств за билеты с трудом хватает, чтобы хотя бы обеспечивать логистику — на зарплату не остается. Вроде бы теперь станет лучше, только словацкий клуб живет от весны до весны. Что будет в мае следующего года, непонятно.

Не самые лучшие дела с финансированием и у рижан, но они вроде бы решили проблему на пару лет и получили бюджет для крепкой команды. В Латвии сейчас локальный скандал. Какие-то горячие головы обвиняют «Динамо» в том, что это российский политический проект. Откровенно говоря, сложно рассуждать об этом. В прошлом году на матчи латвийского клуба ходило так мало зрителей, что даже стыдно становилось. Какой уж проект, когда там редко платили, а команда всем проигрывала?

Проблемы минского клуба схожи с теми, что есть у любых российских в любом регионе. Власть сначала любит хоккей, а потом не любит, и все это сказывается на команде. Сейчас опять они пошли не туда, но все-таки сохранили клуб. И, наконец, «Барыс». Наверное, там стабильности больше, чем у других географических соседей, но в этом сезоне начинается форматирование команды, что тоже скажется на результате.

В общем, ни один из иностранных клубов, кроме «Куньлуня», визуально ничем не лучше, чем условный «Автомобилист», «Нефтехимик» или «Трактор». Но надо ли от них отказываться? Конечно, нет! Каждый из клубов что-то приносит лиге, а мы должны встречаться и с западными командами, чтобы повысить свой уровень, и приглашать восточные, чтобы улучшить благосостояние лиги. И ни в коем случае не упускать возможность консолидировать вокруг себя все федерации. Только крутой евроазиатский турнир может сломать гегемонию НХЛ и заставить их считаться с нами. По крайней мере платить за хоккеистов не только, когда у них закончился контракт за океаном.

Но этого не случится в ближайший год. Сил пока не хватает.