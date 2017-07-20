Владимир Кречин: Роль Кинэна в селекции «Куньлуня» была ключевой

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— Какова была роль Майка Кинэна в селекционной кампании?

— Майк играл в этом процессе ключевую роль — без его согласия мы бы не взяли ни одного хоккеиста. О том, как проходило комплектование, можно написать целую книгу, потому что работу вели очень долго, кропотливо и тщательно. В течение апреля и мая мы формировали список кандидатов, выстроили его в соответствии с нашими предпочтениями, а затем занялись непосредственно подписанием контрактов. По тем или иным причинам нам не удалось заполучить всех хоккеистов, которых мы хотели, но на всех позициях у нас имелись запасные варианты, поэтому мы смогли укомплектовать состав довольно быстро. Даже в июле, когда уже по ходу сбора выяснилось, что за нас не сможет играть Майкл Там, мы быстро нашли ему замену.

— Какое направление курировали вы и Карпентер?

— Понятно, что Карпентер лучше знает североамериканский рынок, я — отечественный, причем не только российских игроков, но и тех, кто уже выступал в КХЛ. Поэтому каждый из нас вносил свой вклад, и Кинэн прислушивался к нашим советам и мнениям.

— Игорь Кравчук курирует работу с защитниками?

— Его обязанности гораздо шире. Вообще у Кинэна никогда не было строгого разделения обязанностей среди тренеров, его штаб всегда представлял собой единый, сплоченный коллектив. И даже ассистента по вратарям Майк всегда подключал к обсуждению всех вопросов. Никогда не проводил для них черту: мол, вот это твое, а сюда не лезь.

— Кто, на ваш взгляд, будет лидером команды?

— Посмотрев на наш состав, вы и сами можете понять, что у нас есть несколько игроков, которые уже давно зарекомендовали себя в хоккее. Андрей Костицын, Войтек Вольски, Рихард Гюнге были лидерами в своих прежних клубах. Естественно, приглашая их, мы рассчитывали, что у нас они выступят даже лучше. В нашем составе есть и много новых для КХЛ исполнителей. Мы верим, что кто-то из них станет открытием для лиги, как в прошлом сезоне стали Чед Рау и Шон Коллинз.

— Недавно вертикаль «Куньлуня» обрела очертания на этот сезон. Как будете взаимодействовать с фарм-клубами?

— В систему нашего клуба входит только одна команда ВХЛ — из Харбина («КРС Хэйлунцзян». — Прим. «СЭ»), но и со второй мы будем стараться развивать партнерские отношения. Надеемся, что созданная вертикаль будет работать эффективно, предпосылки для этого есть.

— Кинэн заявил, что «Куньлунь», не имея очевидных звезд, готов открывать новых для лиги. Похожую роль играл ушедший из КХЛ «Медвешчак». Чем будет отличаться ваши подход и исполнение?

— «Медвешчак» вполне удачно занял свою нишу в КХЛ и в определенной мере обогащал лигу своим участием. Мы знаем о том, что в последнее время клуб переживал финансовые трудности, которые вынуждали его постоянно расставаться с ведущими игроками. Вот этого мы и должны избежать. Надеюсь, нам удастся сохранить финансовую стабильность, а с ней и состав. Это и будет залогом успеха.

— В первом контрольном матче вы проверили хоккеистов, которые, вероятнее всего, отправятся в фарм-клуб?

— Вы правильно заметили, мы повезли в Австрию тех, кто, скажем так, находился на подходе к основному составу. Таким был наш изначальный план: на первый сбор мы взяли группу хоккеистов, которые впоследствии будут выступать в ВХЛ и МХЛ. Это игроки с китайскими корнями — Руди Ин, Крис Сито, Брэндон Вон, Джейсон Йи, Дерек Дан. Очевидно, что нам было полезно создать атмосферу конкуренции в команде, а самим игрокам — потренироваться на принципиально новом уровне. Теперь этот опыт поможет им в других лигах.