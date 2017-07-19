Хоккеисты «Слована» проиграли чешскому «Динамо» из Пардубице в контрольном матче
МОСКВА, 19 июл —
Р-Спорт. Братиславский «Слован» уступил чешскому «Динамо» из Пардубице в контрольном матче в рамках подготовки к новому сезону Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Встреча, прошедшая в среду, завершилась победой чешской команды в серии буллитов со счетом 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 1:0).
«Слован» начнет регулярный чемпионат КХЛ сезона-2017/18 выездным матчем против петербургского СКА, который состоится 23 августа.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter