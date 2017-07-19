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19 июля 2017, 23:03 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Хоккеисты «Слована» проиграли чешскому «Динамо» из Пардубице в контрольном матче

МОСКВА, 19 июл — Р-Спорт. Братиславский «Слован» уступил чешскому «Динамо» из Пардубице в контрольном матче в рамках подготовки к новому сезону Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Братиславский <span class=error>Слован</span> уступил чешскому Динамо из Пардубице в контрольном матче в рамках подготовки к новому сезону Континентальной хоккейной лиги (<span class=error>КХЛ</span>). Увеличить
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Встреча, прошедшая в среду, завершилась победой чешской команды в серии буллитов со счетом 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 1:0).

«Слован» начнет регулярный чемпионат КХЛ сезона-2017/18 выездным матчем против петербургского СКА, который состоится 23 августа.

Слован
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