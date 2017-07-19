Генменеджер «Далласа»: Ничушкин вернется в НХЛ после олимпийского сезона

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«Я разговаривал с Валерием, у него есть обязательство перед клубом, и он знает об этом, — сказал Нилл. — Он должен вернуться еще на один год. Я сказал ему, что у него есть возможность сыграть за сборную на Олимпиаде, и он должен воспользоваться ей. Этот год станет временем развития для него, через год он вернется».

Ничушкин был задрафтован «Далласом» под 10-м номером в 2013 году. За три сезона в НХЛ он провел 166 матчей в регулярных чемпионатах, в которых забросил 23 шайбы и сделал 41 результативную передачу. В 2016 году нападающий перешел в клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА, который выкупил права на игрока у московского «Динамо». В прошедшем сезоне Ничушкин провел за московский клуб 45 матчей, в которых забросил 12 шайб и отдал 17 результативных передач.

Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Jim Nill stated that Valeri Nichushkin will play in the KHL for the 2017-18 season and then is expected to return to the Stars in 2018-19. <a href="https://t.co/3XFriVWPjC">pic.twitter.com/3XFriVWPjC</a></p>— Dallas Stars (@DallasStars) <a href="https://twitter.com/DallasStars/status/887686619721027584">19 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>