Генменеджер «Далласа»: Ничушкин вернется в НХЛ после олимпийского сезона
ТАСС, 19 июля. Российский нападающий Валерий Ничушкин вернется в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас» в сезоне-2018/19. Об этом сообщил генеральный менеджер «Далласа» Джим Нилл, чьи слова приводит
пресс-служба клуба.
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«Я разговаривал с Валерием, у него есть обязательство перед клубом, и он знает об этом, — сказал Нилл. — Он должен вернуться еще на один год. Я сказал ему, что у него есть возможность сыграть за сборную на Олимпиаде, и он должен воспользоваться ей. Этот год станет временем развития для него, через год он вернется».
Ничушкин был задрафтован «Далласом» под 10-м номером в 2013 году. За три сезона в НХЛ он провел 166 матчей в регулярных чемпионатах, в которых забросил 23 шайбы и сделал 41 результативную передачу. В 2016 году нападающий перешел в клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА, который выкупил права на игрока у московского «Динамо». В прошедшем сезоне Ничушкин провел за московский клуб 45 матчей, в которых забросил 12 шайб и отдал 17 результативных передач.
Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.
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