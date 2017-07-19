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19 июля 2017, 19:29 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Судьи Континентальной хоккейной лиги начали подготовку к сезону

19 июля началась предсезонная подготовка судей Континентальной хоккейной лиги, информирует пресс-служба лиги.

Все арбитры пройдут углублённое медицинское обследование и 21 июля соберутся на базе в Новогорске, где на протяжении семи дней сдадут различные тесты, среди которых есть и совершенно новые.

В первый день в медицинском осмотре приняли участие 16 главных и линейных судей из Москвы и Подмосковья, а всего обследование пройдут 78 судей. 21 июля официально откроются предсезонные сборы, которые ежегодно проводятся департаментом судейства КХЛ в целях всесторонней подготовки арбитров и определения круга кандидатов на обслуживание матчей предстоящего чемпионата.

Содержание тестов, которые будут проходить судьи, претерпело существенные изменения. Основной экзамен на знание «Правил игры в хоккей» в этом году включит не только внутренний тест КХЛ, но и теоретическую проверку со стороны специалистов Федерации хоккея России. Тестирование на предмет физической и психологической готовности будет представлено в новом формате. План занятий предполагает сдачу ледовых нормативов, фитнес-тест, восстановительные процедуры, индивидуальные собеседования, а отдельный день будет посвящён психодиагностике.
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