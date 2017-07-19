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19 июля 2017, 18:53 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Приезд Кевина Даллмэна и Найджела Доуса в «Барыс» ожидается 22 июля

Защитник Кевин Даллмэн и нападающий Найджел Доус прилетят в Астану в субботу, 22 июля, сообщает пресс-служба «Барыса».

После прохождения медицинского обследования хоккеисты отправятся в Алма-Ату, где тренируется команда.

Напомним, недавно Кевин Даллмэн подписал с «Барысом» новый контракт на два сезона. В прошлом сезоне 36-летний канадец провёл в регулярном чемпионате КХЛ 60 матчей и набрал 33 (9+24) очка, в 10 матчах плей-офф сделал 6 результативных передач. Кевин Даллмэн играет в «Барысе» с 2008 года. С 2012 по 2014 год он выступал за СКА из Санкт-Петербурга. Он занимает шестое место в списке самых результативных игроков КХЛ за всю историю лиги.

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