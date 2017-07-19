Приезд Кевина Даллмэна и Найджела Доуса в «Барыс» ожидается 22 июля
Защитник Кевин Даллмэн и нападающий Найджел Доус прилетят в Астану в субботу, 22 июля, сообщает
пресс-служба «Барыса».
После прохождения медицинского обследования хоккеисты отправятся в
Напомним, недавно Кевин Даллмэн подписал с «Барысом» новый контракт на два сезона. В прошлом сезоне 36-летний канадец провёл в регулярном чемпионате КХЛ 60 матчей и набрал 33 (9+24) очка, в 10 матчах
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