Московское «Динамо» подтвердило подписание Хиетанена, Бойда и Корягина

Соглашения со всеми хоккеистами рассчитаны на два сезона.



Юусо Хиетанен в прошлом году стал лучшим защитником-бомбардиром, проведя в составе московского «Динамо» 66 матчей и набрав 33 очка с учётом плей-офф.



Глеб Корягин провёл сезон в Тольятти, где сыграл за местную «Ладу» 46 матчей и набрал 5 очков при показателе полезности «+1».



Дастин Бойд всю свою карьеру в КХЛ провёл в «Барысе», набрав в прошлом сезоне 20 очков за 40 матчей с учётом плей-офф.