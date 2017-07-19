Московское «Динамо» подтвердило подписание Хиетанена, Бойда и Корягина
Хоккейный клуб «Динамо» Москва заключил новые контракты с защитниками Юусо Хиетаненом и Глебом Корягиным, а также с нападающим Дастином Бойдом, информирует официальный сайт общества «Динамо».
Соглашения со всеми хоккеистами рассчитаны на два сезона.
Юусо Хиетанен в прошлом году стал лучшим
Глеб Корягин провёл сезон в Тольятти, где сыграл за местную «Ладу» 46 матчей и набрал 5 очков при показателе полезности «+1».
Дастин Бойд всю свою карьеру в КХЛ провёл в «Барысе», набрав в прошлом сезоне 20 очков за 40 матчей с учётом